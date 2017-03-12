В Уссурийске мужчина обокрал пожилую соседку

После задержания он признался в ещё одной "чистке" чужой квартиры

Житель Уссурийска решил поживиться имуществом своей 50-летней соседки. Он взломал замок на входной двери квартиры пожилой женщины и проник в помещение, откуда вынес имущество стоимостью в 34 тысячи рублей. После того как полицейские задержали злоумышленника, выяснилось, что это не первая его кража.

В дежурную часть городского отдела МВД России поступило заявление 50-летней жительницы Уссурийска. Женщина заявила о краже из её квартиры на улице Арсеньева. Потерпевшая оценила причинённый ущерб в 34 тысячи рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что злоумышленник проник в квартиру, взломав замок входной двери.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность и задержали 46-летнего соседа потерпевшей. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, а также рассказал об аналогичном преступлении, которое совершил недавно.

«Часть похищенного имущества изъята и возвращена владелице. Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На время следствия подозреваемого заключили под стражу. Сейчас правоохранители проверяют причастность фигуранта уголовных дел к ранее совершённым преступлениям.