Во Владивостоке оторвавшийся у фуры контейнер заблокировал дорогу

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Для устранения ЧП понадобилась тяжёлая техника
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Вечером в четверг дорожная обстановка в приморской столице оказалась осложнена в районе Второй Речки. Причиной транспортного коллапса здесь стал плохо закреплённый на фуре контейнер. Груз попросту соскользнул на дорогу, перегородив проезд для других участников движения.
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», досадное происшествие случилось рядом с железнодорожной станцией Вторая Речка. По словам очевидцев, большегруз двигался в направлении Енисейской, однако не смог благополучно преодолеть подъём. Под наклоном контейнер сменил привычное местоположение и оказался на дороге. По счастливой случайности в момент опрокидывания владельцы оказавшихся рядом авто сумели вовремя среагировать, поэтому никто не пострадал. Однако крупногабаритная «поклажа» заняла практически всю проезжую часть, да и для устранения последствий неудачной поездки понадобилась помощь крана. Таким образом, водителям, решившим проехать на Енисейскую, пришлось разворачиваться и делать крюк. На данный момент движение на указанном участке частично восстановлено, в причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам.
Я видел как это всё происходило. Хорошо, что двигавшийся за этим контейнеровозом Хонда Инсайт соблюдал дистанцию, потому что в противном случае контейнер просто раздавил бы его. Но и водитель Инсайта тоже не растерялся и сразу давай уходить задним ходом. Так что хочется поздравить рулевого Инсайта со вторым днём рождения
Да уж, повезло не то слово. Не зря по жизни тоже держусь от большегрузов подальше, вечно с ними что-то случается
Погонщиков верблюдов из-за рулей уберите, вот и не будет ничего случаться. . .