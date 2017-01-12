Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 13 января 2017 года, 18:42
Выходные во Владивостоке: хоккей, колядки и старый Новый год
Выходные во Владивостоке: хоккей, колядки и старый Новый год
В Хабаровске похитили, убили и сожгли сына бизнесмена
В Хабаровске похитили, убили и сожгли сына бизнесмена
Приюты для хабаровских бездомных набиты битком из-за сильного холода
Приюты для хабаровских бездомных набиты битком из-за сильного холода
В Год экологии на Дальнем Востоке начнут вырубать кедровые леса
В Год экологии на Дальнем Востоке начнут вырубать кедровые леса
Во Владивостоке скончалась молодая певица Жанна Роштакова
Во Владивостоке скончалась молодая певица Жанна Роштакова
Регионы:


Популярное
сегодня, 15:28
Во Владивостоке скончалась молодая певица Жанна Роштакова
вчера, 23:17
Во Владивостоке оторвавшийся у фуры контейнер заблокировал дорогу
сегодня, 10:25
В аэропорту Владивостока массово задерживают рейсы
сегодня, 17:15
В Хабаровске похитили, убили и сожгли сына бизнесмена
сегодня, 13:15
Хабаровчанин обманул банк, где трудился, и сбежал в Краснодар
вчера, 19:14
Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек
сегодня, 12:31
Во Владивостоке продают необычные авто
сегодня, 10:59
МЧС сообщило о землетрясении у берегов Приморья
сегодня, 11:40
В Хабаровске два трамвая сошли с рельсов прямо на перекрёстке
сегодня, 14:20
Заказать дрова приморцы теперь могут по Интернету

Обсуждаемое
вчера, 19:14
7

Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек
сегодня, 16:41
6

В Год экологии на Дальнем Востоке начнут вырубать кедровые леса
вчера, 23:17
4

Во Владивостоке оторвавшийся у фуры контейнер заблокировал дорогу
сегодня, 15:55
3

В Хабаровске Южный микрорайон и "Амуркабель" свяжет новый маршрут
вчера, 19:04
3

Владивостокцев наказали за стихийную торговлю на Русской
сегодня, 10:40
2

Новые трамваи в Хабаровске выйдут на линию после 16 января
сегодня, 07:05
2

Во Владивостоке обесточат Хабаровскую, Шепеткова и ещё 24 улицы
сегодня, 09:35
1

Хабаровчане поддержали идею "технической паузы" на открытом катке
сегодня, 10:31
1

Владимир Миклушевский: приморские СМИ формируют имидж края
сегодня, 11:53
1

Священники Владивостока проводят конкурс на лучший вертеп
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 156



Система Orphus

Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек

Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек
Это происходило неподалёку от станции Моргородок
вчера, 19:14
Фотоблог | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 4

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 12 января, спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы провели показательную тренировку по оказанию помощи человеку, провалившемуся в полынью. Постановочная операция происходила в акватории в районе железнодорожной станции Моргородок, сообщает с места событий корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Специалисты рассказали журналистам, как провалившийся под лёд рыбак может выбраться из воды, и продемонстрировали несколько методов самоспасения.

По словам спасателя краевой поисково-спасательной службы Андрея Казачёнка, по-хорошему, для выхода на лёд каждый рыбак должен основательно подготовиться. Для этого необходимо иметь при себе свисток и небольшую верёвку до 10 метров в длину с какой-нибудь ручкой. Эти приспособления помогут быстро привлечь внимание и выбраться из воды.

В первую очередь, советуют профессионалы, важно не теряться и не паниковать. В случае, если нет перчаток, нужно натянуть рукава на ладони, чтобы они как можно меньше мёрзли. По возможности провалившимся рекомендуется лечь на живот, постараться закинуть ноги на лёд и, вращаясь вокруг своей оси, выкатиться на него. При этом важно двигаться в ту сторону, с которой шли изначально, так как там проверенный и прочный лёд.

«Если рядом есть другие люди, то они могут помочь выбраться как раз с помощью верёвки или «цепочкой», то есть 2-3 человека падают на живот, подползают к утопающему как можно ближе и тянут на поверхность. Всё вышеперечисленное – так называемые методы самоспасения. Мы работаем гораздо быстрее. Порой на развёртывание даются секунды, - рассказал Казачёнок. - Очень часто  вызовы поступают, нужно нырнуть, достать людей из машины, к сожалению, уже погибших, а в итоге приезжаешь и не знаешь, в какую именно из машин нужно нырять».

РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что в нынешнем сезоне лёд собрал большое количество жертв. В конце прошлого года в регионе начался настоящий бум провалов автомобилей под лёд – местные жители едва ли не ежедневно топили многомиллионные автомобили.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Живой  (вчера, 21:19 )

    Молодцы ребята, работают !!!

  • П. Гвоздик  (вчера, 21:21 )

    Я бы обокрали тонущих рыбаков.

  • Я так думаю  (вчера, 21:34 )

    В первую очередь избегайте мест где можно оказаться в такой первой очереди.

  • каратель  (вчера, 22:22 )

    Потому что [***], Гвоздик!

  • Реальная Олька  (сегодня, 12:29 )

    Советы дельные написали по спасению самого себя и тонущих, надо взять на заметку.

  • JD  (сегодня, 12:58 )

    Все конечно замечательно, но на условно провалившемся под лед спасателе одежда не для зимней рыбалки.

  • Не впечатляет  (сегодня, 15:45 )

    Во всяких учебных ситуациях есть элемент цирка. Когда у нас на работе отрабатывали обращение с огнетушителем, то мы извели два огнетушителя, а костер только сильнее разгорелся. Вобщем банально взяли ведро воды и все получилось.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru