Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек

Сегодня, 12 января, спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы провели показательную тренировку по оказанию помощи человеку, провалившемуся в полынью. Постановочная операция происходила в акватории в районе железнодорожной станции Моргородок, сообщает с места событий корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Специалисты рассказали журналистам, как провалившийся под лёд рыбак может выбраться из воды, и продемонстрировали несколько методов самоспасения.

По словам спасателя краевой поисково-спасательной службы Андрея Казачёнка, по-хорошему, для выхода на лёд каждый рыбак должен основательно подготовиться. Для этого необходимо иметь при себе свисток и небольшую верёвку до 10 метров в длину с какой-нибудь ручкой. Эти приспособления помогут быстро привлечь внимание и выбраться из воды.

В первую очередь, советуют профессионалы, важно не теряться и не паниковать. В случае, если нет перчаток, нужно натянуть рукава на ладони, чтобы они как можно меньше мёрзли. По возможности провалившимся рекомендуется лечь на живот, постараться закинуть ноги на лёд и, вращаясь вокруг своей оси, выкатиться на него. При этом важно двигаться в ту сторону, с которой шли изначально, так как там проверенный и прочный лёд.

«Если рядом есть другие люди, то они могут помочь выбраться как раз с помощью верёвки или «цепочкой», то есть 2-3 человека падают на живот, подползают к утопающему как можно ближе и тянут на поверхность. Всё вышеперечисленное – так называемые методы самоспасения. Мы работаем гораздо быстрее. Порой на развёртывание даются секунды, - рассказал Казачёнок. - Очень часто вызовы поступают, нужно нырнуть, достать людей из машины, к сожалению, уже погибших, а в итоге приезжаешь и не знаешь, в какую именно из машин нужно нырять».

РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что в нынешнем сезоне лёд собрал большое количество жертв. В конце прошлого года в регионе начался настоящий бум провалов автомобилей под лёд – местные жители едва ли не ежедневно топили многомиллионные автомобили.



















































































