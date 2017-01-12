Владивостокцев наказали за стихийную торговлю на Русской

|
|
Также в списке оштрафованных – продавец ёлок
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Более 20 тысяч рублей заплатят нарушители правил и оказания услуг во Владивостоке. Штрафы составили от 500 до 1500 рублей.
Члены административной комиссии Советского района приморской столицы на очередном заседании рассмотрели 22 протокола о правонарушениях. 20 из них относятся к статье 9.1 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае». По данным пресс-службы городской администрации, большинство из привлечённых к ответственности граждан вели несанкционированную торговлю на улице Русской. Между тем штраф для физических лиц за нарушение этой статьи составляет от 500 до 1500 рублей.
В список оштрафованных попал и продавец новогодних ёлок. С разрешительными документами на торговлю у него оказалось всё в порядке, но проверяющим не понравился мусор у ёлочного базара. За нарушение правил в сфере благоустройства мужчина заплатит 1200 рублей.
Всего члены комиссии выписали штрафов почти на 21 тысячу рублей. Эти деньги поступят в бюджет Приморского края.
штрафовать нужно проверяющих дармоедов
Как торговали на тротуаре на Русской, так и торгуют!Когда там наведут порядок!Тротуар предназнпчен для пешеходов. С детской коляской Пройти просто не возможно?Куда смотрит администрация Советского района?
Сколько лет это длится? Игра такая, прошли-штраф-ушли-торгуем дальше. Кстати ширина тротуара там должна быть на уровне забора музучилища! Сейчас и забора-то не видно, да и училища. Понастроили. А кто разрешил? И все типа по-закону. А ведь там так называемые красные линии. Или все изображают временные строения? Так что "игра" продолжается, "Наталья".