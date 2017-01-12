Владивостокцев наказали за стихийную торговлю на Русской

Более 20 тысяч рублей заплатят нарушители правил и оказания услуг во Владивостоке. Штрафы составили от 500 до 1500 рублей.

Члены административной комиссии Советского района приморской столицы на очередном заседании рассмотрели 22 протокола о правонарушениях. 20 из них относятся к статье 9.1 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае». По данным пресс-службы городской администрации, большинство из привлечённых к ответственности граждан вели несанкционированную торговлю на улице Русской. Между тем штраф для физических лиц за нарушение этой статьи составляет от 500 до 1500 рублей.

В список оштрафованных попал и продавец новогодних ёлок. С разрешительными документами на торговлю у него оказалось всё в порядке, но проверяющим не понравился мусор у ёлочного базара. За нарушение правил в сфере благоустройства мужчина заплатит 1200 рублей.

Всего члены комиссии выписали штрафов почти на 21 тысячу рублей. Эти деньги поступят в бюджет Приморского края.







