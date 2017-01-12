Приморцы скоро не смогут посмотреть телевизор

Ночью 16 января многие приморцы не смогут посмотреть телевизор, сообщает РИА «Восток-Медиа». Причиной этому станут профилактические работы. Владивостока это коснётся в меньшей степени, а вот жителям других приморских городов придётся ждать дольше.

В грядущий понедельник, 16 января, в Приморье временно отключат некоторые телевизионные каналы. Перерывы сигнала будут наблюдаться на двух десятках каналов. Это коснётся вещания следующих телеканалов: «Первый», «Россия-1», «МатчТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия - Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ», «Рен-ТВ», «Спас», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МузТВ». Как сообщили специалисты краевого департамента информатизации и телекоммуникации, перебои связаны с профилактическими работами на сетях. Во Владивостоке телевещания лишатся ночные зрители – в приморской столице телевизионщики будут работать с трёх часов ночи до семи утра.

В понедельник, 16 января, на территории Приморья будут кратковременные перерывы сигнала телерадиовещания. А вот в Арсеньеве, Артёме, Находке и Уссурийске перебои будут наблюдаться до полудня. После этого телевидение заработает в нормальном режиме.