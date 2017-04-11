В центре Уссурийска орудовал похититель курток

В центре Уссурийска, на улице Ленина, произошла кража одежды из магазина. В дежурную часть отдела МВД обратился 35-летний частный предприниматель, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

На месте происшествия оперативники выяснили, что покупательницы заметили отсутствие нескольких курток на одной из торговых витрин. Об этом они сообщили продавцу торгового зала. Женщине удалось догнать злоумышленника, который спрятал похищенные куртки под свою верхнюю одежду.

О случившемся продавец незамедлительно сообщила наряду ППС. Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Он уже признался в краже, а куртки вернулись к владельцу.

Следственное подразделение городского отдела МВД возбудило уголовное дело по пункту 3 части 30 и части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на кражу»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.