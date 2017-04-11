Какой-нибудь парк Артёма облагородят на 6 миллионов

Один из наиболее крупных городов Приморского края – Артём – присоединился к всероссийскому проекту по обустройству парков. Сумма уже известна – более 6 миллионов рублей. Теперь специалисты и общественность выскажут мнения, какой из местных парков больше всего нуждается в приложении сил и денег.

Пресс-служба администрации Артёмовского городского округа сообщила о том, что местные жители могут сами выбрать парк для благоустройства уже в этом году. Сумма заявки на облагораживание мест массового отдыха составляет 6,33 миллиона рублей. Источником финансирования на 79,6 % станет федеральный бюджет, на 16,3 % - краевой и на 4,1 % - бюджет муниципального образования.

Заявки с документами принимает управление жизнеобеспечения и благоустройства городской администрации: 692760, Приморский край, город Артём, улица Кирова, 48, кабинет 113 или по электронной почте: admartm@mail.primorye.ru - с пометкой «Для управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации Артёмовского городского округа»).

Также желающие могут подойти лично с 17 апреля по 17 мая – в рабочие дни с 9 до 13 часов и 14 до 18, по пятницам – до 17:00.

Для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений, а также контроля выполнения проекта в Артёме уже сформирована комиссия. В её состав вошли представители городской администрации и думы, партии «Единая Россия», МКУ «Управление благоустройства», общественность.











