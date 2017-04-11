В Находке задержаны три судна-нарушителя

Морской порт Находка получил пополнение в виде сразу трёх судов-нарушителей. Два из них – рыболовные траулеры, а третье – краболов-ярусник с экипажем почти в 50 человек, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-группу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Первыми пойманными нарушителями стали траулеры сахалинской компании «Промфлот». Суда ловили северную креветку в районе мыса Золотого, несмотря на то, что 1 апреля завершился сезон добычи этих морских обитателей. Капитаны обоих траулеров проследовали в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Немного позже береговая охрана пограничного управления ФСБ Приморья отконвоировала в порт краболов среднего класса «Шанс-103», также обнаруженный у мыса Золотого. Из 42 членов экипажа 12 оказались гражданами Индонезии – специальных сопроводительных документов у иностранцев не оказалось. Капитан не смог подтвердить законность нахождения приезжих членов экипажа на борту, и пограничники сопроводили судно в порт, чтобы провести дополнительную проверку.

В управлении ФСБ России по Приморскому краю отмечают, что проблема использования иностранной рабочей силы на российских судах в последнее время является особенно актуальной. Только за последние 5 лет в результате морских происшествий с судами, использующими иностранцев в качестве рабочей силы, погибли свыше 100 человек.