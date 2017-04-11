Победители конкурса "Китайский язык – это мост" поедут в Москву

Во Владивостоке завершился отборочный тур V Всероссийского конкурса «Китайский язык — это мост» для школьников. Традиционно этот конкурс на протяжении ряда лет проводит Институт Конфуция Дальневосточного федерального университета.

Всего в этом году желание поучаствовать в региональном этапе конкурса изъявили 34 ученика из разных школ Владивостока и Уссурийска. Они подготовили выступления на темы, связанные с языкознанием, литературой, традициями и наукой КНР. Жюри выбрало 18 финалистов, которые на следующем этапе отвечали на заданные вопросы и выступали с творческими номерами – песнями, декламацией и танцами.

В итоге оказалось, что большинство победителей учатся во владивостокских учебных заведениях: это ученица гимназии № 2 Валерия Калиниченко, шестиклассница школы № 76 Лада Ким, ученики 6-го и 7-го классов школы № 9 Георгий Браун, Владислав Иванцов и Злата Сливчук, девятиклассница из школы № 63 Анна Шалыгина. Также в восьмёрку призёров вошли два школьника из Уссурийска – Анастасия Добродей и Даниил Серобаба.

Теперь, как сообщает пресс-служба ДВФУ, университет отправит победителей в Москву на общероссийский этап. 17 команд будут бороться в финале за право представить Россию на всемирном конкурсе в Китае.

Как отметила директор Института Конфуция Конкордия Курилова, важную роль в подготовке школьников играют китайские преподаватели ИК ДВФУ, которые обучают конкурсантов произношению и помогают им в изучении языка, культуры и искусства соседней страны.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что китайский язык во Владивостоке углублённо изучают в нескольких общеобразовательных учреждениях – в том числе школах № 9 и 63.