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Полиция отказалась возбуждать дело по факту смертельного ДТП в Находке: РИА "Восток-Медиа"
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Полиция отказалась возбуждать дело по факту смертельного ДТП в Находке

Полиция отказалась возбуждать дело по факту смертельного ДТП в Находке
Муж погибшей женщины уверен, что дело пытаются замять
вчера, 19:24
Закон | Приморский край
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Фото: Виктор Ерофеев

Полиция Находки не стала возбуждать уголовное дело по факту смертельной аварии. В то же время муж погибшей женщины считает, что этот инцидент просто замяли. Запутанная история, о которой ранее писало РИА «Восток-Медиа», получила своё продолжение – а может быть, завершение.

В ГИБДД Находки отказались инициировать возбуждение уголовного дела по факту смертельной аварии. Речь идёт о январском ДТП, в котором девушка за рулём джипа Mitsubishi Pajero насмерть сбила женщину на пешеходном переходе. Вечером у автобусной остановки «Перекрёсток (Первостроителей)» она совершила наезд на 42-летнюю горожанку. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

Полицейские не усмотрели в произошедшем вины водительницы. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил муж погибшей Виктор Ерофеев. Он считает, что дело просто пытаются замять, а в заключении полиции упустили все детали, способные указать на вину автоледи. «Я получил оповещение с официальным отказом в возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Там полицейские привели свои доводы, абсолютно исказив картину произошедшего. При этом само оповещение датируется 29 марта, а отправили мне его только 8 апреля. Поэтому обжаловать данное решение я попросту не успею», - рассказал Виктор. По его мнению, сделано это намеренно.

Согласно результатам проверки, виновницей трагического происшествия является погибшая – Ольга Ерофеева. По мнению дорожных инспекторов, она переходила дорогу в неположенном месте. Одета она была в тёмную одежду, светоотражательных элементов на себе не имела. «Рулевая» внедорожника попросту не могла заметить пешехода и предотвратить столкновение. Виктор Ерофеев считает, что полицейские сознательно опустили важнейшие детали происшествия, а кое-где и вовсе солгали.

«В заключении написано, что «Паджеро» якобы ехал на скорости в 50 - 60 километров в час, никакого превышения не было. Но сами последствия ДТП говорят об обратном. Во-первых, у моей жены были переломаны едва ли не все кости, список повреждений занимает половину печатного листа. Да и сама машина очень сильно пострадала, передняя часть джипа смялась. Во-вторых, там в любом случае было превышение – на данном участке стоит ограничение скорости в 40 километров в час», - рассказал вдовец.


 

Впрочем, работники дорожной инспекции установили, что на данном участке дороги действие знака заканчивается, поэтому никакого нарушения нет.


 

Другой спорный момент касается самого места ДТП. В первоначальной сводке ГИБДД говорится о том, что Ольгу Ерофееву сбили как раз на зебре.


 

После проведённой проверки официальная информация изменилась – в ведомстве пришли к выводу, что наезд произошёл на проезжей части, в отдалении от перехода. «От удара моя жена отлетела на 17 метров. А следователь принял место падения тела за место столкновения. Именно такой вывод сделали работники полиции», - рассказал Ерофеев. 


 

Несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела, мужчина не собирается сдаваться. Он намерен обратиться во все возможные инстанции и всё-таки добиться нового расследования. По словам Виктора, в первую очередь он хочет защитить других людей от подобных ситуаций. Приморец уверен, что данную историю пытаются замять не только из-за хороших связей водительницы «Паджеро». По его мнению, автобусная остановка, где произошло ДТП, сделана с самыми грубыми нарушениями. Она расположена прямо на разгонной полосе. Высаживать людей там просто нельзя, но власти города замалчивают этот факт. «Завтра там могут сбить чью-то жену, мужа, сына, друга… Я врагу не пожелаю того, что я пережил. А чиновники просто пытаются всё спустить на тормозах, чтобы никто с них не спросил – как вы такое допустили? Я намерен придать этой ситуации как можно большую огласку», - добавил Виктор.

 
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