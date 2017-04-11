Сразу 4 главврача в Приморье лишились своих должностей

Четыре главврача в Приморье лишились своих должностей из-за неудовлетворительной работы. Департамент здравоохранения не стал продлевать с ними контракты, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации региона, кресла главных врачей освободили Александр Кондрашкин, возглавлявший Артёмовскую городскую больницу № 1, Ольга Филатова из Пожарской центральной районной больницы, а также Любовь Диденко и Наталья Жирова, руководившие Владивостокской детской поликлиникой № 4 и Спасской детской поликлиникой соответственно.

В департаменте здравоохранения региона уточнили, что причиной такому решению стали неудовлетворительные результаты работы больниц. Как оказалось, в вышеперечисленных лечебных учреждениях остаётся низкое качество медицинских услуг, отмечается отрицательная динамика по укомплектованности врачами, а также имеются многочисленные жалобы от пациентов на качество медпомощи.

Пока их места занимают временно исполняющие обязанности главврача. В ближайшее время департамент здравоохранения Приморья объявит конкурсы на вакантные должности.

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков не увидел конструктивного подхода к работе у уволенных врачей и заявил о явном управленческом сбое. Он выразил надежду на то, что после их замены здравоохранение районов улучшится.

Примечательно, что сейчас вакантными остаются также должности руководителей Хорольской центральной районной больницы и Пластунской районной больницы. Конкурс на замещение данных должностей пройдёт в конце апреля.