Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"

Сегодня, 11 апреля, во Владивостоке состоялась презентация работающей версии курса «Бизнес класс». На мастер-класс организаторы пригласили не только представителей СМИ, но и участников малого бизнеса, сообщает РИА «Восток-Медиа». Гости мероприятия стали первыми приморцами, протестировавшими программу и её возможности.

Регистрация на участие в курсе по развитию бизнеса началась ещё в середине февраля и сейчас продолжается в 8 регионах Дальнего Востока, включая Приморье, Хабаровский край и Сахалинскую область. Авторы программы отмечают, что «Бизнес класс» рассчитан как на опытных предпринимателей, так и на тех, кто лишь планирует начать своё дело.

Программа представлена в двух режимах – «онлайн» и «интенсив». Оба включают в себя восемь модулей, которые состоят из видеоуроков, тестов, вебинаров и списков рекомендуемой к прочтению литературы о предпринимательстве. Однако лишь те, кто выбрал второй «путь», смогут поучаствовать ещё в 4 дополнительных, очных мастер-классах от ведущих представителей бизнеса своего региона. Впрочем, попасть в списки участников офлайн-курса не так-то просто – пройдут лишь лучшие 500 учеников, чьи результаты тестовых и практических заданий окажутся наилучшими. В личном кабинете на странице сайта «Бизнес класса» предусмотрена специальная шкала, отображающая прогресс каждого участника относительно других обучающихся со всего Дальнего Востока.

«Нас часто спрашивают – что мы получаем взамен? Казалось бы, такому успешному бренду, как Google, уж точно не нужна «раскрутка», да и Сбербанк вряд ли окажется не на слуху на территории не только Приморья, но и России, – рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Андрей Жарский. – Мы и наши партнёры по программе рассматриваем это как социальный проект. Основная идея – дать знания. Как ими дальше распорядиться, решит сама бизнес-среда».

В ходе мастер-класса представители Сбербанка продемонстрировали несколько примеров видеороликов, ознакомили подробнее с интерфейсом и системой оценок пользователей курса. После демонстрационной части все присутствующие смогли зарегистрироваться и создать личный кабинет на веб-страничке программы. К слову, даже несмотря на то, что полноценная версия «Бизнес класса» стартует 16 мая, всем зарегистрировавшимся уже сейчас доступен стартовый модуль, в который входят не только видео, но и дополнительные материалы.

«Разумеется, всё то, что мы вам показали, – это ещё не конечная форма нашего, хочу отметить, абсолютно бесплатного курса. В будущем мы планируем динамически расширять спектр предлагаемых к ознакомлению знаний и рассматриваем возможность приглашать ведущих представителей бизнеса в качестве наставников, в том числе и из Приморского края», – добавил Андрей Жарский.