В Находке из-за долгов перед моряками задержали теплоход

В Находке сегодня было задержано иностранное судно, на котором работают российские моряки. Три члена экипажа пожаловались на длительную задержку заработной платы – в сумме судовладелец задолжал морякам 15 тысяч долларов. Теплоход Sea Alexa работает под флагом государства Того.

«К нам сначала обратился третий механик Дмитрий Викулов, который сообщил в своём заявлении, что ему не платили денег с декабря прошлого года. И долг по зарплате составил 5000 долларов. Мы помогли подготовить моряку обращение в транспортную прокуратуру и капитану порта Находка. Позже к его заявлению мы присоединили ещё два обращения от старшего механика судна и электрика. Капитан порта Находка направил инспектора портового контроля на судно с проверкой. Так как всё, о чём говорили члены экипажа, подтвердилось, было принято оперативное решение о задержании судна в порту Находка до погашения долга морякам», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Теплоход Sea Alexa стоит в ремонте у причала Находкинского судоремонтного завода, и, по данным морского профсоюза, судно должно было покинуть порт Находка на этой неделе. Но пока садовладелец не заплатит долг морякам, судно из порта не выйдет. Так как копии заявлений моряков находятся в Находкинской транспортной прокуратуре, вопрос по зарплатному долгу контролируют сразу несколько структур.