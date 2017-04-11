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В Находке из-за долгов перед моряками задержали теплоход: РИА "Восток-Медиа"
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В Находке из-за долгов перед моряками задержали теплоход

В Находке из-за долгов перед моряками задержали теплоход
Судно работает под флагом Того
вчера, 15:35
Общество | Приморский край
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Фото: vesseltracker.com

В Находке сегодня было задержано иностранное судно, на котором работают российские моряки. Три члена экипажа пожаловались на длительную задержку заработной платы – в сумме судовладелец задолжал морякам 15 тысяч долларов. Теплоход Sea Alexa работает под флагом государства Того.

«К нам сначала обратился третий механик Дмитрий Викулов, который сообщил в своём заявлении, что ему не платили денег с декабря прошлого года. И долг по зарплате составил 5000 долларов. Мы помогли подготовить моряку обращение в транспортную прокуратуру и капитану порта Находка. Позже к его заявлению мы присоединили ещё два обращения от старшего механика судна и электрика. Капитан порта Находка направил инспектора портового контроля на судно с проверкой. Так как всё, о чём говорили члены экипажа, подтвердилось, было принято оперативное решение о задержании судна в порту Находка до погашения долга морякам», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Теплоход Sea Alexa стоит в ремонте у причала Находкинского судоремонтного завода, и, по данным морского профсоюза, судно должно было покинуть порт Находка на этой неделе. Но пока садовладелец не заплатит долг морякам,  судно из порта не выйдет. Так как копии заявлений моряков находятся в Находкинской транспортной прокуратуре, вопрос по  зарплатному долгу контролируют сразу несколько структур.

 
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Комментарии
  • Эдуард  (вчера, 20:21 )

    мне лично компания ООО "МООР КОН СЕРВИС", владелец которой Канищев Сергей Викторович, должен за выполненные работы на судне "SEA ALEXA", 1 500 000 рублей, по договору, и до сих пор с июля 2016 года. не оплатил ни копейки, я написал заявление в прокуратуру, которая мне мозги пудрит уже 4 месяца, может он им платит. хотя я читал его показания Сергей Викторовича Канищева, в которых он сам говорит что соглашается с долгом, за выполненные работы. но что то я не вижу что бы документы были поданы в суд. или прокуратура Фрунзенского района, пытается замять дело или я не знаю, что там твориться.



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