От укусов клещей в Приморье пострадали более 40 человек

В прошлом году кравососущие не были так активны

В Приморье зарегистрировано уже более 40 случаев укуса клещей. В 16 из них пострадали дети, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным администрации региона, за две недели приморцы сняли с себя свыше 40 кровососущих. Случаи присасывания зарегистрированы во Владивостоке, Уссурийске, Артёме, Спасске-Дальнем, Находке, Партизанске, Арсеньеве, а также в Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Хорольском и Кавалеровском районах.

При этом за аналогичный период 2016 года, отметил главный санитарный врач Приморья Дмитрий Маслов, специалисты зафиксировали в 1,5 раза меньше случаев – всего 26.

Эксперты напомнили жителям края, что в случае укуса клеща насекомое важно как можно быстрее удалить. Для этого необходимо обратиться в медучреждение. Снятых насекомых эксперты рекомендуют сдать в лабораторию на анализ. Экспресс-исследование определит заражённость на инфекции - клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека.

Во Владивостоке на сегодняшний день значится 5 организаций, проводящих такую работу. Речь идёт о центрах гигиены и эпидемиологии в Приморском крае на Стрельникова и Сельской, а также нескольких частных клиниках.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в этом году клещи в Приморье пробудились очень рано. Эксперты рассказали, когда лучше прививаться и как быть тем, кто не подумал о вакцинации заранее. Кроме того, известно, что мэрия Владивостока готовится закрыть три городских кладбища, чтобы обработать их территорию от опасных насекомых. Всего неделю назад специалисты сообщали о 7 укусах.