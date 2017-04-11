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"Зебрам" Владивостока поставили "неуд"

"Зебрам" Владивостока поставили "неуд"
Большинство пешеходных переходов в городе нуждается в ремонте
вчера, 14:45
Транспорт | Приморский край
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Фото: moiarussia.ru

Большая часть пешеходных переходов во Владивостоке нуждается в ремонте, сообщает РИА «Восток-Медиа». Такая ситуация возникла из-за некачественной дорожной разметки.

Почти четыре сотни пешеходных переходов в столице Приморья нуждаются в ремонте. 397 «зебр» сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали в пресс-службе владивостокского управления ГИБДД. Прежде всего речь идёт о стёршейся дорожной разметке – во многих случаях она не смогла продержаться и года. Лишь на некоторых переходах отсутствуют дорожные знаки или существуют другие проблемы. «Лакокрасочная разметка должна служить не менее полугода, термопластиковая – не менее одного года. Однако часто она изнашивается даже раньше этого срока», - отметили в ведомстве.

В то же время работники ГИБДД не могут точно сказать, сколько всего «зебр» насчитывается во Владивостоке. Причина проста: власти приморской столицы до сих пор не разработали проект организации дорожного движения в городе. Именно в этом документе специалисты должны указать все имеющиеся пешеходные переходы. Пока же полицейским приходится действовать, исходя из своих знаний. По примерным подсчётам дорожных инспекторов, в краевом центре значится около пятисот «зебр». Это значит, что ремонт требуется большинству переходов.

Отсутствие разметки и знаков в местах пешеходного перехода часто становится причиной аварий. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том,  что в конце марта молодая жительница Владивостока за рулём Toyota Land Cruiser сбила женщину на «зебре».  Одной из причин ДТП явилась как раз изношенная дорожная инфраструктура. Разметка на переходе практически стёрлась, а дорожный знак оказался повёрнут в сторону от проезжающих водителей. Из-за этого многие автомобилисты даже не догадываются о том, что на этом участке можно встретить пешехода.

 
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Комментарии
  • babai  (вчера, 16:29 )

    "Причина проста: власти приморской столицы до сих пор не разработали проект организации дорожного движения в городе" Зато они "всей душой" болеют за своевременную смену резины на авто!



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