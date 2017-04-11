В Приморье суд вынесет приговор двум браконьерам

В Хасанском районе Приморского края полиция завершила расследование дела, о возбуждении которого РИА «Восток-Медиа» сообщало в начале марта. Тогда инспекторы национального парка «Земля леопарда» задержали на своей территории двух жителей села Филипповка: они решили устроить запрещённую охоту на копытных животных.

Сегодня, 11 апреля, появилась новая информация краевого управления МВД – о том, что дознаватель завершил расследование этого дела по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Стражи порядка доказали причастность обвиняемых к совершению преступления и передали дело в суд.

За незаконную охоту нарушителям грозит срок до двух лет. Причём в тот день, 1 марта, фигуранты не успели лишить жизни ни одного обитателя нацпарка: только разделились, чтобы вести охоту загонным методом, и на их следы наткнулись инспекторы особо охраняемой территории. Завязалась погоня, которая в итоге растянулась на несколько часов и окончилась задержанием. Нарушители брали с собой незарегистрированное гладкоствольное ружьё, патроны и охотничий нож для разделки туши животного.



