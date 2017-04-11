Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"

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Экс первая леди края готовится к неформальной встрече
|Фото: РИА "Восток-Медиа", Лариса Белоброва
Экс первая леди Приморского края, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Лариса Белоброва встретится с приморцами. Супруга бывшего губернатора региона Сергея Дарькина, несмотря на переезд, регулярно приезжает во Владивосток, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Встреча со студентами и журналистами пройдёт в предстоящий четверг, 13 апреля, в 13:30 во ВГУЭС. Как рассказали организаторы, Лариса Дмитриевна с радостью приняла приглашение стать участницей вузовского проекта «Приглашённый спикер». Актриса в неформальной обстановке пообщается с будущими бакалаврами и магистрами, поделится своей историей профессионального успеха в театре, кино, поговорит о новых и любимых постановках и просто «за жизнь».
Белоброва не забывает про родной регион, несмотря на то, что после отставки Дарькина они переехали в Москву. Лариса Дмитриевна продолжает регулярно играть в постановках театра имени Максима Горького. Приморский зритель всё ещё может увидеть бывшую первую леди в спектаклях «Товарищ», «Жена, любовница, сиделка», «Поминальная молитва», «Забыть Герострата», «Иванов», «№ 13, или Безумная ночь».
В рамках проекта «Приглашённый спикер» перед студентами ВГУЭС периодически выступают эффективные представители топ-менеджмента ведущих российских предприятий и организаций, добившиеся серьёзных успехов в бизнесе, в управлении компанией.
хорошая у нас первая леди была!
Кому она здесь нужна ?
Она достойно представляла наш Город на кинофестивалях МЕРBДИАНЫ ТИХОГО, спонсировала издание книг о нашем Городе и Крае, Поклонников ее актерского мастерства тоже всегда хватало и как Супруга Губернатора выглядела очень эффектно, за что достойна заслуженного уважения. Сказать что-то отрицательное не представляется возможным: для этого нет никаких оснований. Спасибо ей за весомый вклад в культурную жизнь нашего Города и Края.
Красивая женщина! Умная, благородная, лучшая первая леди. . . не то, что эта серая мышь нынешняя. . .
А что поделывает сам старик Белобров ?