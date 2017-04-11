Во Владивостоке сожгли автомобиль

Минувшим вечером во Владивостоке снова сгорел автомобиль, сообщает РИА «Восток-Медиа». Скорее всего, речь идёт о банальном поджоге.

В понедельник, 10 апреля, в приморской столице произошёл очередной автомобильный пожар. В 21:00 возле дома по адресу: Адмирала Юмашева, 10 загорелась легковушка. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и за двадцать минут справились с огнём. Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе приморского управления МЧС, у иномарки загорелся салон.

Вероятнее всего, автомобиль попросту подожгли. Как сообщают очевидцы, долгое время машина стояла брошенной, в полуразобранном виде. Многих деталей, например, аккумулятора в машине давно не было.

Ещё один серьёзный пожар произошёл в Находке. Этой ночью на Советской улице загорелся овощной павильон.

Не обошлось в понедельник без палов травы – сейчас, в пожароопасный период, такие происшествия случаются в Приморье повсеместно. Один из наиболее значительных инцидентов произошёл в Уссурийске, на улице Выгонной. Местные жители предполагают, что траву могли поджечь владельцы одного из земельных участков, чтобы быстро расчистить место для постройки дома.

Отметился пожаром и Дальнереченский район. В 14:18 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании двух садовых домиков и гаража. Огнеборцы прибыли на место ЧП через шесть минут. На то, чтобы полностью потушить пламя, им потребовалось полтора часа. Площадь пожара составила 104 квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал.