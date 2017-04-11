Начальнице мореходного училища Дальрыбвтуза грозит 5 лет тюрьмы

Следственный комитет по Приморскому краю завершил расследование в отношении исполняющей обязанности начальника высшего мореходного училища – филиала Дальрыбвтуз. Она подозревается в совершении преступления по 293 статье Уголовного кодекса России – халатность, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю.

По версии следствия, обвиняемая не исполняла надлежащим образом свои обязанности по должности – в особенности те, что связаны с обеспечением безопасности жизни и здоровья курсантов на территориях училища. Один из таких земельных участков предназначен для занятий курсантов особым видом физической подготовки - греблей на ялах.

В сентябре прошлого года 18-летний курсант, как раз проходивший такие занятия, случайно наступил в бетонный лоток, предназначенный для слива дождевых вод. Парень не заметил его из-за густой травы и беспорядка на участке. В результате он упал на оборванный провод воздушной линии передачи, находящейся под напряжением, и погиб от поражения электрическим током.

Согласно обвинительному заключению, подсудимая достоверно знала о нахождении на территории этого участка объекта повышенной опасности – воздушной линии электропередачи. Однако, несмотря на это, не приняла мер по обеспечению безопасности и лично утвердила график занятий именно в этом месте.

В настоящий момент вся доказательная база направлена следствием в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.