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Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота

Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота
Состоялось первое в этом году заседание Общественного совета
вчера, 11:47
Актуально | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", kinopoisk.ru, facebook.com (Олег Пак)

Сегодня состоялось первое заседание Общественного совета «Аэрофлота» в 2017 году. Традиционно оно прошло под председательством Татьяны Тарасовой, советского и российского тренера по фигурному катанию, заслуженного тренера СССР. Заместителем председателя является Борис Рыбак, генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост.Ком».

Свою работу в текущем году Общественный совет начал в обновлённом составе: его ряды пополнили Сергей Доренко – российский журналист, теле- и радиоведущий, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», и Тигран Кеосаян — российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и телеведущий. Они присоединились к другим выдающимся представителям культуры, образования, здравоохранения, спорта, СМИ, бизнеса, общественных организаций и профессиональных объединений.  В состав Совета также вошли:

Максим Васюков, главный редактор газеты «Деловой Петербург», генеральный директор АО «ДП Бизнес Пресс»;

Михаил Галустян, российский шоумен, юморист, комедийный актёр, сценарист, продюсер, бывший участник КВН и приглашённый резидент шоу Comedy Club;

Евгений Гинер, президент профессионального футбольного клуба ЦСКА, председатель финансового комитета Российского футбольного союза;

Алексей Гореславский, исполнительный директор медиагруппы компаний Rambler&Co;

Роман Гусаров, российский журналист, руководитель и главный редактор отраслевого портала Avia.ru;

Павел Данилин, журналист, историк, политолог, генеральный директор Центра политического анализа, колумнист интернет-газеты «Взгляд.Ру»;

Виктор Дробыш, российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России;

Владимир Желонкин, генеральный директор ИД «КоммерсантЪ»;

Сергей Жорин, адвокат, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Жорин и Партнёры», участник разработок ряда законопроектов, рекордсмен по количеству выигранных дел, число которых на данный момент составляет около двух тысяч;

Никита Кричевский, главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор;

Алексей Леонов, лётчик-космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза, член Высшего совета партии «Единая Россия»;

Евгений Миронов, российский актёр театра и кино, народный артист России, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации;

Екатерина Мцитуридзе, российская телеведущая, киновед и кинокритик, генеральный директор АО «РОСКИНО», главный редактор журнала Variety Russia, генеральный продюсер СПММФ;

Татьяна Навка, российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России, трёхкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России;

Олег Пак, главный врач Медицинского центра Дальневосточного федерального университета, главный детский нейрохирург Приморского края;

Олег Пантелеев, глава аналитической службы агентства  «АвиаПорт»;

Виктор Суханов, генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia, председатель приморского отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты Приморского края;

Александр Файфман, первый заместитель генерального директора, генеральный продюсер «Первого канала»;

Ирина Филина, руководитель Объединённой дирекции ФГУП «ВГТРК»;

Чулпан Хаматова, общественный деятель, соучредитель фонда «Подари жизнь», российская актриса театра и кино, народная артистка России;

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково».

Основным пунктом повестки дня стали финансовые итоги прошедшего года для Группы «Аэрофлот», а также планы на предстоящие несколько лет. О них рассказал генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

За прошлый год «Аэрофлот» показал впечатляющий производственный рост на фоне общеотраслевого спада, увеличив пассажиропоток на 11,0 %. В рейтинге влиятельного международного издания Airline Business по итогам 2016 года ПАО «Аэрофлот» занимает лидирующее положение по темпам роста пассажирооборота среди крупнейших традиционных авиаперевозчиков в Европе.

Как показывают данные консолидированной отчётности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, в 2016 году Группа «Аэрофлот» показала значительное улучшение финансовых результатов. Выручка составила 495,9 миллиарда рублей, увеличившись на 19,4 % по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль составила 38,8 миллиарда рублей.

Высокая эффективность деятельности обеспечивается за счёт активного внедрения современных информационных технологий. В настоящее время «Аэрофлот» переживает «цифровой взлёт» и занимает четвёртое место в мире в глобальном рейтинге авиакомпаний по цифровизации.

Существенное улучшение финансовых и производственных показателей свидетельствует о том, что Группа «Аэрофлот» опережающими темпами приближается к ключевой стратегической цели – вхождению к 2025 году в топ-5 европейских и топ-20 глобальных авиагрупп по пассажиропотоку и выручке.

Дальнейший динамичный рост запланирован на предстоящее пятилетие. В 2021 году Группа планирует перевезти 66 миллионов пассажиров. Флот компании пополнят современные лайнеры российского производства – Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Будет продолжен курс на дальнейшую цифровизацию, в том числе внедрение технологий, которые помогут повысить качество сервиса и эффективность производственных процессов.

«Полученные достижения – результат трансформации Группы «Аэрофлот», – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Наш успех получил высокое международное признание. Мы нацелены на новые рубежи как глобальная авиакомпания и национальный перевозчик. Уверен, что намеченные планы будут выполнены при поддержке и содействии нашего Общественного совета, который всегда помогает нам чутко реагировать на запросы общества, принимать точные решения в ответ на новые реалии и постоянно повышать уровень сервиса». 

 
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Комментарии
  • Андрей  (вчера, 17:33 )

    Пусть сначала Пак сделает человеческую парковку, территории валом вокруг, мест где припарковаться нет.



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