В Приморье за сутки потушили 10 лесных пожаров

Приморским пожарным и спасателям за последние сутки пришлось тушить десять лесных пожаров в восьми муниципалитетах. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, площадь возгораний составила почти 300 гектаров.

Сотрудники департамента лесного хозяйства Приморского края рассказали, что сейчас в крае продолжается тушение восьми пожаров в Пограничном, Пожарском, Надеждинском, Ханкайском, Чугуевском районах и Уссурийском городском округе на площади около 100 гектаров, большинство возгораний локализованы. На борьбу с огнём мобилизованы более 200 человек и 46 единиц техники.

Кроме этого, за минувшие сутки пожарные подразделения 141 раз выезжали на тушение палов. Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 85 лесных пожаров на площади более 2 450 гектаров.

При этом в Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим, введённый распоряжением губернатора. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало , что такой режим означает запрет на разведение огня в лесу и даже нахождение в нём. Сотрудникам МЧС рекомендовано принять меры по усилению профилактики пожаров в населённых пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или рядом с ними, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей: 101.