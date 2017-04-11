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Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту

Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту
Рабочие спровоцировали серьёзный затор
вчера, 11:23
Транспорт | Приморский край
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Фото: rg.ru, dpscontrol_125rus, dpscontrol.ru

Сегодня утром дороги Владивостока оказались загружены на 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Движение в городе осложнили аварии и несвоевременная работа сотрудников обслуживающей компании.

Больше всего проблем с движением сегодня возникло в районе фуникулёра. Причиной этого стала ранняя активность работников компании, обслуживающей тоннель к Золотому мосту. Прямо в утренний час пик они решили вымыть стены тоннеля. Рабочая техника частично перегородила одну из полос. В результате в тоннеле образовался 5-балльный затор. При этом в обычное время этот участок всегда свободен.

Кроме того, необычный утренний затор спровоцировал другую пробку. Магистраль Некрасовская – Гоголя оказалась парализованной. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», утром её загруженность в сторону фуникулёра достигла 8 баллов. Сейчас движение на этом направлении нормализовалось.

Два часа наблюдалось замедленное движение на проспекте 100-летия Владивостока. Дорога от парка Победы до остановки «Молодёжная» оказалась загружена на 6 баллов. В обратном направлении водители ехали свободно. Плотность трафика от «Молодёжной» до путепровода на Второй Речке составила всего 1 балл.

В очередной раз стояла дорога от Луговой до Рудневского моста. 6-балльная пробка на этом направлении продержалась почти два часа.

С трудом автомобилисты проезжали по Светланской. Плотный 5-балльный трафик на главной улице Владивостока осложнило незначительное ДТП. Из-за двух легковушек, столкнувшихся в районе подъёма к Гайдамакскому скверу, образовалась серьёзная пробка.

Ещё одна авария стала причиной двухчасовой пробки на улице Карла Жигура.

Дорожное происшествие осложнило трафик на Карьерной улице. На этом участке перевернулся микрогрузовик.

Небольшой затор также наблюдался на улице Русской. От остановки «Кутузова» до микрорайона Снеговая Падь автомобилисты «ползли» полтора часа.

 
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Комментарии
  • житель  (вчера, 12:17 )

    а что вы хотите от этих мягко говоря не грамотных властей, они привыкли в своей деревне делать все как угодно им и плевали на народ.

  • Турыст  (вчера, 12:41 )

    А кто такой народ в россии?

  • Настя  (вчера, 13:40 )

    Это разве затор. Две недели назад ехала в аэропорт Шереметьево, чтоб домой во Владик лететь. Суббота - Ленинградское шоссе - народ ломанулся за продуктами во всякие там Ашаны. И на самом узком месте, какой-то путепровод на развязке, коммунальщики убирают мусор, перегородив своими фургонами часть полос. Они о себе в тот день много узнали.

  • гость  (вчера, 20:21 )

    да



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