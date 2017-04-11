Приморские подростки могут летом рассчитывать на оплачиваемую работу

Департамент труда и социального развития Приморского края в партнёрстве с краевым центром занятости населения развивает систему трудоустройства подростков во время каникул. Традиционно наиболее активно старшеклассники стремятся подработать летом. Краевая администрация заключает договоры с предприятиями о предоставлении школьникам рабочих мест – и со своей стороны приплачивает ребятам.
Согласие на трудоустройство подростков дали уже 35 приморских предприятий и организаций. Среди них - образовательные учреждения, крупные промышленные и обслуживающие предприятия, общественные организации. Труд школьников востребован в общепите и торговле, у сельхозпроизводителей, на благоустройстве территорий. В последние годы всё больший интерес у подростков вызывает работа, связанная с благоустройством воинских захоронений. Многие старшеклассники подрабатывают в собственных школах – из них формируют рембригады.
На трудоустройство и прибавку к летней зарплате школьников в краевом бюджете предусмотрено 11,2 миллиона рублей. Почти 30 миллионов рублей направят муниципалитеты. По словам директора департамента труда и соцразвития Лилии Лаврентьевой, в этом году планируется трудоустроить не менее 11 тысяч подростков.
Помощь школьникам в поиске подходящей работы в Приморье предоставляется круглогодично. Сегодня при содействии сотрудников службы занятости в свободное от уроков время трудятся 240 старшеклассников. В основном это подростки из малоимущих семей, которые нуждаются в дополнительном источнике дохода. На особом контроле у сотрудников центра – дети из неблагополучных, неполных, многодетных и других категорий семей, нуждающихся в государственной поддержке.
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