Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра

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Суд признал отстранение главы Владивостока от должности законным
|Фото: vlc.ru
Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв попытался обжаловать решение суда о своём отстранении от должности. В апелляции градоначальнику вновь отказали, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В минувший понедельник в Московском городском суде состоялось очередное заседание по делу владивостокского мэра Игоря Пушкарёва. Адвокаты градоначальника попытались обжаловать отстранение своего подзащитного от должности. В пресс-службе суда корреспонденту агентства сообщили, что судья отказал Пушкарёву в удовлетворении жалобы. По мнению служителя Фемиды, отстранение главы Владивостока от должности было законным. В связи с этим до окончания суда Игорь Сергеевич не сможет вернуться в своё кресло. Подобное решение суда было ожидаемым – до сих пор все апелляции защитников опального градоначальника отклонялись.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что против владивостокского мэра возбудили уже два уголовных дела. Его обвиняют в групповом коммерческом подкупе, а также в многомиллионной взятке. Все эти дела связаны с закупками стройматериалов, которые мэрия Владивостока приобретала у аффилированных с Игорем Пушкарёвым компаний. Другими фигурантами этих дел стали брат мэра Андрей Пушкарёв и директор компании «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.
ну понятно, чо кресло мэро должно его ждать 10 лет чтоли пока он будет сидеть?
Перед назначением мэрина Владивостока суд сразу должен ему давать 15 лет с конфискацией имущества, а потом только в кресло.
Чепуха какая-то. Игорь Сергеевич, отдай заводики шакалам, ты же таких еще 150 сможешь открыть, ты же умный бизнесмен. Человек - индиго!
где столько корейцев взять
По наследству должно переходить, ну
***. . нормальный мэр был кому и чем помешал? Дороги делал, сады строил, скверы, набережные парки. Верните нормального управленца уроды!!! Свободу!!!!
Уже не знают, какое обвинение состряпать. То Лушников ему давал взятки, не прошло. Коттедж на Ханке припомнили, хотя у самих хоромы по сравнению с которыми Пушкаревский коттедж просто собачья конура. И вообще, он что, когда стал мэром был в одних трусах? Теперь уже ему вменяют, что его родной братан взятку в 75 лимонов дал, за то, что он Востокцемент на 750 лимонов кинул в пользу города. Единственный нормальный мэр появился во Владике за последние десятилетия. Но видимо нормальных людей эта властная свора не принимает. На посту мэра нужен вороватый, бестолковый и рукожопый.
В точку. Типа Миклушевского. У нас самое страшное и обидное, что бабушки не читают интернетров, а верят телевизору которые куплен властью. Это очень печально и не выгодно
Уже забывать стали бывшего мера. И срачи на эту тему затухают, интерес утерян. На повестке новые кандидаты в меры, это интереснее. Оказывается , действительно, от сумы до от тюрьмы. Сначала сума, полная бабла, потом турма и пустая сума нищего.