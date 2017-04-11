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Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра: РИА "Восток-Медиа"
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Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра

Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
Суд признал отстранение главы Владивостока от должности законным
вчера, 10:00
Закон | Приморский край
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Фото: vlc.ru

Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв попытался обжаловать решение суда о своём отстранении от должности. В апелляции градоначальнику вновь отказали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший понедельник в Московском городском суде состоялось очередное заседание по делу владивостокского мэра Игоря Пушкарёва. Адвокаты градоначальника попытались обжаловать отстранение своего подзащитного от должности. В пресс-службе суда корреспонденту агентства сообщили, что судья отказал Пушкарёву в удовлетворении жалобы. По мнению служителя Фемиды, отстранение главы Владивостока от должности было законным. В связи с этим до окончания суда Игорь Сергеевич не сможет вернуться в своё кресло. Подобное решение суда было ожидаемым – до сих пор все апелляции защитников опального градоначальника отклонялись.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что против владивостокского мэра возбудили уже два уголовных дела. Его обвиняют в групповом коммерческом подкупе, а также в многомиллионной взятке. Все эти дела связаны с закупками стройматериалов, которые мэрия Владивостока приобретала у аффилированных с Игорем Пушкарёвым компаний. Другими фигурантами этих дел стали брат мэра Андрей Пушкарёв и директор компании «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

 
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Комментарии
  • САТАНА  (вчера, 10:06 )

    ну понятно, чо кресло мэро должно его ждать 10 лет чтоли пока он будет сидеть?

  • Турист  (вчера, 11:28 )

    Перед назначением мэрина Владивостока суд сразу должен ему давать 15 лет с конфискацией имущества, а потом только в кресло.

  • Гость  (вчера, 11:33 )

    Чепуха какая-то. Игорь Сергеевич, отдай заводики шакалам, ты же таких еще 150 сможешь открыть, ты же умный бизнесмен. Человек - индиго!

  • гость  (вчера, 20:14 )

    где столько корейцев взять

  • ЛюцЫфер  (вчера, 11:33 )

    По наследству должно переходить, ну

  • Федя  (вчера, 11:34 )

    ***. . нормальный мэр был кому и чем помешал? Дороги делал, сады строил, скверы, набережные парки. Верните нормального управленца уроды!!! Свободу!!!!

  • Прохожий  (вчера, 11:45 )

    Уже не знают, какое обвинение состряпать. То Лушников ему давал взятки, не прошло. Коттедж на Ханке припомнили, хотя у самих хоромы по сравнению с которыми Пушкаревский коттедж просто собачья конура. И вообще, он что, когда стал мэром был в одних трусах? Теперь уже ему вменяют, что его родной братан взятку в 75 лимонов дал, за то, что он Востокцемент на 750 лимонов кинул в пользу города. Единственный нормальный мэр появился во Владике за последние десятилетия. Но видимо нормальных людей эта властная свора не принимает. На посту мэра нужен вороватый, бестолковый и рукожопый.

  • Федя  (вчера, 13:14 )

    В точку. Типа Миклушевского. У нас самое страшное и обидное, что бабушки не читают интернетров, а верят телевизору которые куплен властью. Это очень печально и не выгодно

  • олений пенис  (вчера, 20:20 )

    Уже забывать стали бывшего мера. И срачи на эту тему затухают, интерес утерян. На повестке новые кандидаты в меры, это интереснее. Оказывается , действительно, от сумы до от тюрьмы. Сначала сума, полная бабла, потом турма и пустая сума нищего.



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