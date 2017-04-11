Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра

Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв попытался обжаловать решение суда о своём отстранении от должности. В апелляции градоначальнику вновь отказали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший понедельник в Московском городском суде состоялось очередное заседание по делу владивостокского мэра Игоря Пушкарёва. Адвокаты градоначальника попытались обжаловать отстранение своего подзащитного от должности. В пресс-службе суда корреспонденту агентства сообщили, что судья отказал Пушкарёву в удовлетворении жалобы. По мнению служителя Фемиды, отстранение главы Владивостока от должности было законным. В связи с этим до окончания суда Игорь Сергеевич не сможет вернуться в своё кресло. Подобное решение суда было ожидаемым – до сих пор все апелляции защитников опального градоначальника отклонялись.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что против владивостокского мэра возбудили уже два уголовных дела. Его обвиняют в групповом коммерческом подкупе, а также в многомиллионной взятке. Все эти дела связаны с закупками стройматериалов, которые мэрия Владивостока приобретала у аффилированных с Игорем Пушкарёвым компаний. Другими фигурантами этих дел стали брат мэра Андрей Пушкарёв и директор компании «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.