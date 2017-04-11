В Приморье прошла проверка судна под иностранным флагом

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До этого моряки жаловались на задержку зарплат
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В Находкинском порту прошла проверка судна «Иман». Моряки нередко жаловались на задержку зарплат, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В понедельник, 10 апреля, в Находке состоялась проверка теплохода «Иман» под флагом Того (Тоголезской Республики – прим. ред.). На борт поднялись представители национального морского профсоюза. Оказалось, что члены экипажа не знают размера своих страховок. Кроме того, ранее моряки регулярно обращались за помощью в российский морской профсоюз из-за задержки заработной платы.
«Мы выяснили, что зарплата капитана на судне составляет лишь 2354 доллара, а матроса — 785 долларов. Да, нам были представлены страховые свидетельства, но узнать, на какую конкретно сумму застрахован каждый член экипажа на случай гибели или увечья, так и не удалось. Никто из членов экипажа, включая капитана, этого сообщить не смог. Индивидуальные контракты на борту судна не имеют конкретных сумм страховок, и моряки о них не знают. Зачастую при проверке судов в Находке мы видим в контрактах моряков разные суммы от 10 тысяч рублей до 10 тысяч долларов. Вот на такую сумму оценивают жизнь российского моряка на судне под удобным флагом», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» лидер морских профсоюзов Дальнего Востока Николай Суханов.
Российский профсоюз моряков требует от судовладельцев установить минимальную сумму страховки в 40 тысяч долларов на судах под удобными флагами.
Статья из дурдома! Приведу нормальную работу круинговой компании. Она для работы сдает все документы в таможенную службу, и службу порта. В перечне этих документов есть типовой договор с моряком, минимальные оклады, договор круинговой компании с владелцем судна . . . . То есть в порту и таможе есть все документы. Если их нет никто не завизирует рось или дают взятки. Это самое простое, на самом деле, очень много надо сделать . чтобы отправить человека работать в море.
ну во первых это бред, я знаю суда на которых нет ни механика наставника, ни охраны по мореплаванию, и документы все липовые а параход ходит, и зарабатывает деньги своему владельцу. название парахода Александра К.
SEICHAS NELEGKO VSEM I MORYAKAM I SUDOVLADEL'TSAM SRYNKA UHODIT'NE HOTYAT', A PLATIT'NE CHEM . . .
лучше бы в порт пришли, там весь профсоюз развалило новое руководство, под предлогом увольнения заставляют выходить из профсоюза рпд и вступать в свой подконтрольный руководству порта. . .