В Приморье прошла проверка судна под иностранным флагом

В Находкинском порту прошла проверка судна «Иман». Моряки нередко жаловались на задержку зарплат, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 10 апреля, в Находке состоялась проверка теплохода «Иман» под флагом Того (Тоголезской Республики – прим. ред.). На борт поднялись представители национального морского профсоюза. Оказалось, что члены экипажа не знают размера своих страховок. Кроме того, ранее моряки регулярно обращались за помощью в российский морской профсоюз из-за задержки заработной платы.

«Мы выяснили, что зарплата капитана на судне составляет лишь 2354 доллара, а матроса — 785 долларов. Да, нам были представлены страховые свидетельства, но узнать, на какую конкретно сумму застрахован каждый член экипажа на случай гибели или увечья, так и не удалось. Никто из членов экипажа, включая капитана, этого сообщить не смог. Индивидуальные контракты на борту судна не имеют конкретных сумм страховок, и моряки о них не знают. Зачастую при проверке судов в Находке мы видим в контрактах моряков разные суммы от 10 тысяч рублей до 10 тысяч долларов. Вот на такую сумму оценивают жизнь российского моряка на судне под удобным флагом», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» лидер морских профсоюзов Дальнего Востока Николай Суханов.

Российский профсоюз моряков требует от судовладельцев установить минимальную сумму страховки в 40 тысяч долларов на судах под удобными флагами.











