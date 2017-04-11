В Находке предприниматель больше года не платил своим работникам

В Находке перед судом предстанет руководитель строительной компании, который долгое время не платил своим работникам заработную плату. Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Находки Анастасия Пикульская, генеральный директор не платил денег своим подчинённым с июня 2015 года по сентябрь прошлого года. При этом он «забыл» и про компенсацию за неиспользованный отпуск 7 работникам. Более миллиона рублей невыплаченной заработной платы предприниматель истратил на текущие хозяйственные нужды. Чтобы избежать юридической ответственности, фигурант уголовного дела организовал трудоустройство своих работников в «подставную фирму» ООО «Строитель 2015». При этом люди были уверены, что трудоустраиваются в ООО «Производственная монтажная компания» - ведь фактически трудовые отношения у них были именно с этой компанией.

Дело дошло до арбитражного суда, который решил, что государственная регистрация юридического лица при создании общества с ООО «Строитель 2015» была незаконной. Находкинский городской суд рассматривает 6 исков работников ООО «Производственная монтажная компания» о признании факта трудовых отношений, а также взыскании задолженности по зарплатам. Чтобы предпринимателю было чем расплачиваться по искам со своими работниками, на его автомобиль и моторную лодку наложили арест. За невыплату заработной платы мужчину либо ждёт штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение права заниматься своим делом на срок до трёх лет.