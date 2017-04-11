Губернатору Приморья подарили белого тигра и гималайского медведя

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Владимир Миклушевский принимал презенты в Японии
|Фото: РИА "Восток-Медиа", instagram.com, koreanclub.ru
Губернатору Приморья подарили медведя и белого тигра. Владимир Миклушевский сейчас находится в Японии с рабочей поездкой, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Глава края Владимир Миклушевский во время визита в Японию провёл встречу с делегацией из Южной Кореи. В 2018 году там пройдёт зимняя Олимпиада. Губернатор Приморья с коллегами из других регионов стран Северо-Восточной Азии расписались на доске для сноуборда, которая будет храниться в музее Олимпиады. Кроме того, Миклушевский получил памятные подарки.
«В следующем году провинция Кангвон примет 23-и зимние Олимпийские игры в городе Пхёнчхане. Губернатор провинции Чой Мун Сун подарил символы Олимпиады», - поделился со своими подписчиками в Instagram глава региона.
Белый тигр по имени Soohorang стал талисманом для зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Он символизирует защиту. Талисманом Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане является гималайский медведь Bandabi. Он олицетворяет силу воли и смелость. Оба животных тесно связаны с культурой и мифологией Кореи.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Владимир Миклушевский улетел в японский город Кураёси, где с 9 по 10 апреля проходил 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Главной темой форума стали восстановление территорий после стихийных бедствий, рост экономики и развитие туризма.
что то как то не понятно ------------ слетал, бабло списали ------- не плохо было бы отчитаться
Шиповки нужно подарить челу с бусами, чтобы бежал в сторону столицы варварского государства не оглядываясь.
спортивный костюм и пачку "кириешек" было актуальнее
Хочу тоже поделиться новостью:моей сестре принесли апрельскую пенсию, правительство добавило 34руб. 16 коп. и , видимо, забыло добавить, чтобы она ни в чем себе не отказывала.
А кому сейчас легко? Вы держитесь и здоровья Вам и Вашей сестре)
Скажи сестре пусть начинает откладывать на кругосветное путешествие вместе с амерами и англами в 2118 году.
Забыли ему мозги подарить, что б поменьше пиару и больше дела было.