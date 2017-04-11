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Губернатору Приморья подарили белого тигра и гималайского медведя

Губернатору Приморья подарили белого тигра и гималайского медведя
Владимир Миклушевский принимал презенты в Японии
вчера, 09:05
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", instagram.com, koreanclub.ru

Губернатору Приморья подарили медведя и белого тигра. Владимир Миклушевский сейчас находится в Японии с рабочей поездкой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Глава края Владимир Миклушевский во время визита в Японию провёл встречу с делегацией из Южной Кореи. В 2018 году там пройдёт зимняя Олимпиада. Губернатор Приморья с коллегами из других регионов стран Северо-Восточной Азии расписались на доске для сноуборда, которая будет храниться в музее Олимпиады. Кроме того, Миклушевский получил памятные подарки.

«В следующем году провинция Кангвон примет 23-и зимние Олимпийские игры в городе Пхёнчхане. Губернатор провинции Чой Мун Сун подарил символы Олимпиады», - поделился со своими подписчиками в Instagram глава региона.

Белый тигр по имени Soohorang стал талисманом для зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Он символизирует защиту. Талисманом Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане является гималайский медведь Bandabi. Он олицетворяет силу воли и смелость. Оба животных тесно связаны с культурой и мифологией Кореи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Владимир Миклушевский улетел в японский город Кураёси, где с 9 по 10 апреля проходил 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Главной темой форума стали восстановление территорий после стихийных бедствий, рост экономики и развитие туризма.

 
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Комментарии
  • сергей  (вчера, 09:35 )

    что то как то не понятно ------------ слетал, бабло списали ------- не плохо было бы отчитаться

  • Турыст  (вчера, 11:35 )

    Шиповки нужно подарить челу с бусами, чтобы бежал в сторону столицы варварского государства не оглядываясь.

  • дед-балдед  (вчера, 11:46 )

    спортивный костюм и пачку "кириешек" было актуальнее

  • osa  (вчера, 11:54 )

    Хочу тоже поделиться новостью:моей сестре принесли апрельскую пенсию, правительство добавило 34руб. 16 коп. и , видимо, забыло добавить, чтобы она ни в чем себе не отказывала.

  • JD  (сегодня, 05:20 )

    А кому сейчас легко? Вы держитесь и здоровья Вам и Вашей сестре)

  • Турыст  (вчера, 12:02 )

    Скажи сестре пусть начинает откладывать на кругосветное путешествие вместе с амерами и англами в 2118 году.

  • Володя  (вчера, 15:52 )

    Забыли ему мозги подарить, что б поменьше пиару и больше дела было.



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