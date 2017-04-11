Ночи в Приморье становятся теплее

Но прогулкам в это время суток пока мешают дожди и сильный ветер

В ночь на вторник местами по Приморскому краю прошлись небольшие дожди, которые прогнозировали синоптики. В то же время, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Примгидромет, по сравнению с понедельником в регионе становится теплее.

Во вторник, 11 апреля, погоду в Приморском крае будут определять атмосферные фронты хабаровского циклона. Ночью на западе региона местами начались небольшие дожди. Днём дожди распространятся на большую территорию края. Ветер ожидается умеренный до сильного. Температура воздуха по сравнению с предыдущей ночью повысится на 4 – 7 градусов. Днём максимальная температура воздуха +10…+16 °C, на восточном побережье +2…+9 °C.

Во Владивостоке облачно, днём с прояснением, утром местами туман. В середине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сохранится сильный. Температура воздуха ночью в краевой столице продержится на уровне +3…+6 °C, днём при прояснениях повысится до +9…+11 °C.