Правительство России утвердило четвёртую ТОР Приморья

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Нефтехимический проект даст 3,5 тысячи рабочих мест и миллиарды налоговых поступлений
|Фото: primorsky.ru
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Нефтехимический» в Партизанском районе Приморского края. Документ, подписанный 7 марта, появился на сайте правительства РФ сегодня, 11-го.
В Приморье ждали, что это случится раньше, до начала весны. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», речь идёт о миллиардах частных инвестиций и тысячах рабочих мест. «В ТОР «Нефтехимический» будут производиться бензин, что очень важно для нашего автомобилизированного региона, а также полипропилен и товары народного потребления», — пояснял губернатор Владимир Миклушевский.
Уже четвёртая по счёту территория опережающая развития в Приморье станет площадкой для создания Восточного нефтехимического комплекса компанией «НК «Роснефть». По оценке Минвостокразвития России, создание ТОР «Нефтехимический» обеспечит привлечение более 540 миллиардов рублей частных инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 3,5 тысячи рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят более 111,7 миллиарда рублей.
Проект реализуют в две очереди. Первая предполагает создание производства по нефтепереработке мощностью 12 миллионов тонн нефти в год, вторая будет связана с производством нефтехимии мощностью 3,4 миллиона тонн по сырью.
«Проект принесет Дальнему Востоку значительный объём инвестиций. Безусловно, они будут реализованы не за год и не за два. Это очень масштабный, стратегически важный для экономики страны проект. Строительство ВНХК, как и другие крупнейшие проекты, требует слаженной совместной работы федеральных, региональных и муниципальных властей, государственных компаний», — прокомментировал глава Минвостокразвития Александр Галушка.
«В рамках реализации ТОР планируется обеспечить жильём специалистов, которые будут трудиться на таком крупном производстве», — сказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Вот заживём! Бензин будет - чирик за литр! Соляра - ещё меньше!
Ая, я. я. шайтан АВТОМОБИЛИСТ, последние трусы снимут. с народа. кто еще не убежал от сюда
СРАММИТ даст 10 тыс. рабочих мест в приморье, Порно_франка даст, Торы дадут, все дадут, но в реалии только получают сроки за воровство.
За дорогу к ТОРУ Большой камень с Артема казнить Всю верхушку края .
Безграмотное преступное руководство страны наносит больше вреда чем пользы, В цивилизованной стране посадили бы их на 50-100лет, а у нас твари грабят народ и губят природу.
Ну что? Пора отделяться от Москвы и от их "ценностей" за наши ресурсы. Где-нить на Урале мосты сжечь. Как бы нам хорошо без подонков было. Население маленькое, территория огромная, кругом народное достояние. А?