Во Владивостоке загорелось здание детского сада

18 огнеборцев участвовали в тушении пожара, который произошёл в здании детского сада в Первомайском районе Владивостока. Детей в тот момент там не было, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

Дошкольное учреждение на улице Интернациональной находится на реконструкции, и 10 марта подрядчик допустил там возгорание пенопласта. Сигнал об этом поступил дежурному МЧС днём, в 15:03. Уже через пять минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев. Общая площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

В 15:22 огонь локализовали, а в 16:25 полностью потушили. Этим занимались 18 человек личного состава на трёх машинах.

В тот же день хронику происшествий Приморья пополнил пожар в доме на улице Днепровской в городе Артёме. В полдень из окон квартиры повалил густой дым — горели диван и домашние вещи. Площадь возгорания оказалась гораздо меньше, чем в детском саду Владивостока — всего пять квадратных метров. Пострадавших, как и в первом случае, нет.