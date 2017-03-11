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Миклушевский поторопил приморских дачников

Миклушевский поторопил приморских дачников
Некоторые могут лишиться своих участков
вчера, 19:38
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморские дачники должны поторопиться и оформить официально свои земельные наделы, в противном случае их «сотки» могут стать чьим-то гектаром. Об этом губернатор Приморского края заявил в эфире программы «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Ведущая передачи Елена Бережная затронула тему выдачи «дальневосточных гектаров». По её словам, некоторые приморцы обеспокоены тем, что их земельные участки — дачи и огороды — попадают под раздачу гектаров. Причина в том, что права людей на землю не зарегистрированы официально.

Глава региона подчеркнул, что владельцам дач и огородов нужно не затягивать и как можно быстрее оформить землю в собственность.

«Есть участки, которые люди вполне законно получили ещё в советское время. Но дело в том, что они не имеют границ в государственном кадастре недвижимости, соответственно, не отражены в федеральной информационной системе «На Дальний Восток», с помощью которой сегодня по закону ведется предоставление дальневосточных гектаров. Сейчас выбрать гектар можно при помощи космического снимка. Если на нём видно, что это дачный участок, заявителю предложат выбрать гектар в другом месте», — цитирует Миклушевского его пресс-служба.

Чтобы не лишиться земельного участка, приморцам необходимо обратиться к кадастровым инженерам и оформить землю по всем требованиям законодательства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о начале третьего этапа реализации федерального закона о дальневосточном гектаре — с 1 февраля заявку может подать любой совершеннолетний россиянин. Процедура оформления участка представляет собой всего семь шагов.


 
 
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Комментарии
  • сантехник  (вчера, 19:55 )

    Если незарегистрированный участок находится посреди зарегистрированных? Или гыктар можно частями нарезать? С какой целью потарапливает, хочет налог поднять?

  • Радик  (час назад)

    Опомнитесь люди! Наш Азиатский гектар, надо на Урале от Московского резать. Другого выхода для нас с сибиряками нет. Эта власть нам не нужна!



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