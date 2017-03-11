С начала года в Приморье произошло 44 ДТП с детьми

С начала 2017 года на территории Приморского края полицейские зарегистрировали уже 44 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков. По данным пресс-службы краевой ГИБДД, в половине случаев пострадали именно несовершеннолетние пассажиры.

Стражи порядка отмечают — нередко взрослые просто пренебрегают правилами перевозки детей, не используют специальные удерживающие устройства. Для малышей до полутора лет это автоколыбели и автолюльки, для более старшего возраста — детские автомобильные кресла и сиденья. При этом удерживающее устройство должно соответствовать весу и росту ребёнка.

Чтобы снизить травматизм на дорогах края, полицейские устраивают профилактические рейды и беседы с родителями-водителями. Нарушителей правил дорожного движения привлекают к административной ответственности.

Впрочем, жертвами ДТП становятся не только юные пассажиры, но и пешеходы. Всего несколько дней назад РИА «Восток-Медиа» сообщало о происшествии в Находке, где легковая Toyota Belta сбила 13-летнего школьника. Он переходил дорогу в неположенном месте.