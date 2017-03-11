Жители Владивостока испугались за младенца на карнизе

Полицейские Владивостока получили сигнал с улицы Уткинской. Там, на третьем этаже одного из домов, на карнизе лежал маленький ребёнок, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД России.

10 марта сотрудники отдела полиции № 4 Фрунзенского района Владивостока выехали к многоэтажке на Уткинской. Оттуда поступил тревожный сигнал горожан, заметивших младенца в окне третьего этажа.

Инспекторы по делам несовершеннолетних побывали в «тревожной» квартире и выяснили: семья благополучная, новорождённую девочку воспитывают в нормальных условиях. При этом в квартире нет стационарного балкона, и отец малышки нашёл выход: сделал приспособление на подоконнике, чтобы днём дочь могла спать на свежем воздухе.

Полицейским пришлось провести профилактическую беседу с родителями и предупредить об административной, а также уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Информация поступила в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Некоторое время семью будут контролировать инспекторы по делам несовершеннолетних Фрунзенского райотдела полиции.

Также на размещённый в Интернете видеоролик отреагировали сотрудники следственного управления СК РФ по Приморскому краю: они проводят доследственную проверку.