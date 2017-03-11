Владивостокцев просят сдать адреса местных наркопритонов

С понедельника во Владивостоке пройдёт очередной этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Телефонные горячие линии будут организованы в краевой администрации, управлении МВД и наркологическом диспансере, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Жителей Приморского края просят проявить гражданскую позицию и сообщить об известных им местах распространения, потребления наркотических средств. Также во время акции «Сообщи, где торгуют смертью» желающие могут проконсультироваться у специалистов по вопросам профилактики, лечения, реабилитации наркобольных. С 13 по 24 марта звонки на эту тему будут принимать полицейские, медики и представители власти.

(423) 249-04-91 (круглосуточно) - УМВД России по Приморскому краю;

(423) 220-94-14 (ежедневно с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 17 часов) - департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнению административного законодательства и обеспечению деятельности мировых судей администрации Приморского края;

(423) 238-64-64 (круглосуточно) - Приморский краевой наркологический диспансер.

Месяц назад на встрече с депутатами краевого парламента руководитель управления МВД Николай Афанасьев отмечал в целом снижение уровня преступности в регионе за 2016 год на 17,4 %. При этом количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 21,7 %. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 2171,5 килограмма наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. В то же время пока ещё в приморских сводках регулярно появляются данные о попытках передачи наркотиков в исправительные учреждения, судебных приговорах единичным поставщикам и результатах крупных транснациональных спецопераций.