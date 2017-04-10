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Лёд на приморских реках почти растаял

Лёд на приморских реках почти растаял
Спасатели дежурят в Красноармейском районе
вчера, 16:08
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

На реках Приморья продолжается ледоход. Почти все они уже вскрылись, лишь несколько речек на севере края пока остаются скованными ледяным покровом.  

Специалисты краевого департамента гражданской защиты сообщают, что пока все реки Приморского края находятся в берегах. Там, где возможно подтопление, дежурят специалисты краевого учреждения ГО и ЧС. Речь идёт о Красноармейском районе, где сейчас находится бригада из 8 спасателей.

По словам вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова, перед спасательными службами региона, органами государственной и муниципальной власти поставлена задача – обеспечить безопасное прохождение весеннего паводка.

«В зиму край вошёл с переувлажнённой почвой, повышенным уровнем рек, поэтому осенью, зимой и весной шла активная работа по ремонту гидротехнических сооружений, расчистке русел рек, укреплению их берегов. Все эти меры помогут избежать негативного воздействия паводковых вод», – подчеркнул заместитель главы региона.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в рамках подготовки к паводкоопасному периоду в крае отремонтировали и построили новые гидротехнические сооружения, расчистили русла рек, укрепили берега. В аварийно-спасательных работах в период половодья готовы  принять участие почти 11 тысяч человек и более 2,3 тысячи единиц спецтехники.

 
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