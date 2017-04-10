Начальника отдела образования в Приморье посадили под домашний арест

Начальника отдела образования администрации Партизанского городского округа Светлану Требилову посадили под домашний арест. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О такой мере пресечения ходатайствовали сотрудники следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю. Под домашним арестом Требилова пробудет два месяца.

Старший помощник руководителя, подполковник юстиции Аврора Римская отметила, что начальник отдела образования администрации Партизанска подозревается в совершении преступления, предусмотренного 3 частью 285 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идёт о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что с октября 2014 по май 2016 года подозреваемая заставляла директоров средних школ периодически передавать ей деньги работников образовательных учреждений за покровительство в служебной деятельности. При этом начисления Требилова получала вплоть до 3 апреля 2017 года. За всё это время она в общей сложности завладела 1 миллионом рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.