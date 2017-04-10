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Глава Приморья встретился с губернатором Центрального аймака Монголии: РИА "Восток-Медиа"
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Глава Приморья встретился с губернатором Центрального аймака Монголии

Глава Приморья встретился с губернатором Центрального аймака Монголии
Батжаргал Жигжид не возражал против сотрудничества
вчера, 14:57
Общество | Приморский край
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Фото: furfur.me

Сегодня губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в Японии встретился с губернатором Центрального аймака Монголии Батжаргал Жигжидом. Высокопоставленных руководителей собрал 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

Глава Приморья предложил монгольскому губернатору расширять экономическое сотрудничество между двумя территориями. Батжаргал Жигжид согласился с тем, что связи между Приморьем и Монголией развиты недостаточно, в том числе из-за удалённости регионов друг от друга. Однако губернаторы нашли и потенциал для сотрудничества.  Владимир Миклушевский предложил коллеге сосредоточить внимание на расширении торговли и организовать бизнес-миссию Центрального аймака Монголии в Приморье для лучшего изучения местного рынка. Приморский губернатор рассказал монгольскому чиновнику, что ряд местных продуктов пользуется большой популярностью в странах Азии. Это морепродукты, продукция пчеловодства, дикоросы, минеральные воды и другие. Монголия же, по мнению Владимира Миклушевского, может стать важным экспортёром продуктов, которые не производятся в Приморье. 

Батжаргал Жигжид подчеркнул, что для Монголии сотрудничество с Россией крайне важно, поэтому идею организовать бизнес-миссию в Приморском крае воспринял с интересом.  Также глава Приморья пригласил коллегу принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, Тихоокеанском туристском форуме, спортивных играх стран АТР и 23-м Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, который пройдёт в Приморье. 

 
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