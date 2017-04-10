Ушлый приморец собирал дань на российско-китайской границе

Один из жителей Приморского края лишился права собственности на грунтовую дорогу, ведущую к пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации «Марково». Прокуратура обратила внимание, что это – единственная дорога к российско-китайской границе в данной части Приморья. В то же время владелец собирал дань, перегораживая проезд с помощью шлагбаума и троса, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Лесозаводский районный суд аннулировал регистрационную запись права собственности на объект, расположенный в непосредственной близости от государственной границы РФ. В декабре 2015 года один из жителей края – физическое лицо – оформил в частную собственность объект незавершённого строительства в пятикилометровой пограничной зоне. Данное сооружение фактически является грунтовой дорогой, ведущей к пункту пропуска «Марково».

Со стороны собственника сооружения имели место многочисленные факты блокирования движения транспорта путём перегораживания технологического проезда шлагбаумом, тросом, взимания денежных средств за проезд. В связи с наличием регистрации права частной собственности на единственную дорогу к пункту пропуска межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности на указанный объект отсутствующим. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

5 апреля этого года судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда оставила без изменения решение суда первой инстанции. Право собственности сняли с кадастрового учёта и аннулировали регистрационную запись о спорном объекте в ЕГРП.