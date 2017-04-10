Во Владивостоке прошло городское родительское собрание

Во Владивостоке на базе средней школы № 13 прошло городское собрание для родителей учеников 4-5-х классов по вопросам подготовки к предстоящим всероссийским проверочным работам. Впервые эта процедура была введена в России год назад приказом Министерства образования и науки. Это не экзамен в традиционном понимании этого слова, а внутреннее тестирование, цель которого – мониторинг качества образования в школах. На фоне введения федеральных государственных образовательных стандартов органам управления образованием необходима обратная связь, и её обеспечивают проверочные работы. Для них министерство предоставляет школам страны единые задания и снабжает едиными критериями оценки.

Как пояснил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, всероссийские проверочные работы помогают выявить и скорректировать мотивационные проблемы в процессе обучения. По его словам, зачастую российские школьники демонстрируют падение успеваемости к седьмому классу, и причиной этому вполне может быть снижение мотивации.

Что касается приморских школьников, то год назад они показали хорошие результаты на всероссийских проверочных работах. В частности, 55 % владивостокских учеников написали работу по математике на «отлично», а 26,6 % - на «хорошо». Работу по русскому языку на «пятёрку» сделали около 60 % юных владивостокцев, на «четвёрку» - более 35 %. Средний показатель отличных работ по русскому языку в Приморье оказался выше, чем по стране в целом.

