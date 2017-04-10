В бухте Находка горит судно

Сегодня, 10 апреля, в полдень на дежурный телефон МЧС в городе Находке поступило сообщение о судне, горящем в одном из доков Приморского судоремонтного завода (ПСРЗ). Огнеборцы немедленно выехали на место происшествия. Борьба с пламенем и дымом продолжается до сих пор, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Приморскому краю.

Первые пожарные расчёты прибыли на место происшествия спустя шесть минут после тревожного звонка. Однако на территории судоремонтного завода выяснилось, что открытому пламени сопутствует высокая степень задымления. Спасатели решили задействовать 2 звена газодымозащитной службы.

Пожар произошёл на рыболовецком судне "Гуцул" в районе 4-го дока ПСРЗ, на улице Судоремонтной. В пресс-службе МЧС корреспонденту агентства рассказали, что пожар возник в кают-компании. В настоящий момент огнеборцы продолжают ликвидировать последствия возгорания. Обстоятельства происшествия уточняются.



