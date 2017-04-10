Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня вторник, 11 апреля 2017 года, 08:39
Во вторник в Хабаровске ждут дождь и мокрый снег
Во вторник в Хабаровске ждут дождь и мокрый снег
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
Картина дня в Хабаровском крае: "МЫ ПОМНИМ!" о пилоне и спекулянтах
Картина дня в Хабаровском крае: "МЫ ПОМНИМ!" о пилоне и спекулянтах
Волонтёры из Подмосковья помогут провести чемпионат мира в Хабаровске
Волонтёры из Подмосковья помогут провести чемпионат мира в Хабаровске
В поисках террористов: в Хабаровске задерживают мигрантов
В поисках террористов: в Хабаровске задерживают мигрантов
Регионы:


Популярное
вчера, 13:47
Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина
вчера, 09:05
Во Владивостоке утопили иномарку с дипломатическими номерами
вчера, 15:31
Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль
вчера, 11:35
Редкое явление наблюдали водители на центральной дороге Владивостока
вчера, 10:58
На выходных в Приморье сгорели база отдыха и машина
вчера, 19:53
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
вчера, 13:09
В бухте Находка горит судно
вчера, 13:18
Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде
вчера, 14:32
Ушлый приморец собирал дань на российско-китайской границе
вчера, 12:25
За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека

Обсуждаемое
вчера, 13:47
9

Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина
вчера, 13:18
6

Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде
вчера, 15:31
5

Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль
вчера, 14:45
3

На памятник в центре Владивостока потратят миллион
вчера, 10:55
2

Во Владивостоке прошли первые дебаты "Единой России"
вчера, 14:40
2

Учителем года Хабаровского края стал педагог из посёлка Заветы Ильича
вчера, 17:00
2

В Бикине чиновницу осудили за взятку при строительстве детсада
вчера, 09:05
1

Во Владивостоке утопили иномарку с дипломатическими номерами
вчера, 10:34
1

В Приморье получателей гектара поддержат 15 способами
вчера, 10:58
1

На выходных в Приморье сгорели база отдыха и машина
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников 07.04.2017
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии 07.04.2017
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов 07.04.2017
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1076



Система Orphus

Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде

Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде
По мнению работников ГИБДД, это просто опасно
вчера, 13:18
Транспорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 3

Фото: РИА "Восток-Медиа", 2gis.ru

Дорожная инспекция добивается запрета для разворота пассажирских автобусов в пригороде Владивостока. По их мнению, в районе остановки «Академическая» такие манёвры совершать просто опасно, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

С начала этого года дорожная полиция Владивостока «воюет» с городскими чиновниками из-за схемы движения автобусов в пригороде приморской столицы. Речь идёт о развороте общественного транспорта в районе остановки «Академическая». Ещё в декабре 2016 года работники ГИБДД установили, что на данном участке дороги осуществлять такие манёвры нельзя – этот участок слишком маленький для поворота пассажирских автобусов.

«Внутренний радиус разворота там составляет 3,7 метра, внешний радиус – 7,7 метра. Согласно ГОСТу, размеры радиусов поворота для общественного транспорта должны составлять 5,3 и 12,5 метра соответственно», - рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе городского управления ГИБДД. По закону, на «Академической» могут разворачиваться только обычные автомобили – не больше микроавтобуса. Для машин больших размеров это просто опасно.

Более подробно о проблеме рассказали в краевом штабе Общероссийского народного фронта, который тоже решил заняться этой проблемой. Речь, как выяснилось, идёт не только о маленьком пространстве для разворота автобусов. Сопредседатель штаба ОНФ Любовь Рязапова пояснила: «Остановка «Академическая» находится на одной из основных транспортных магистралей города – проспекте 100-летия Владивостока. По этому направлению проходит широкополосная проезжая часть, и почти круглосуточно очень оживлённое, скоростное движение. Автобусы, которые разворачиваются здесь в обратную сторону, вынуждены вливаться в скоростной поток машин, идущих в сторону города». Это, по мнению Рязаповой, создаёт множество аварийных ситуаций.

Руководство городского управления ГИБДД потребовало от властей изменить схему автобусного движения в районе «Академической». По мнению сотрудников полиции, на трассе есть несколько подходящих мест для разворота общественного транспорта. Находятся они, правда, гораздо дальше – например, в районе двухуровневой развязки дороги посёлок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл с улицей Маковского.

Однако чиновники предложение полицейских проигнорировали. Дело не сдвинулось с мёртвой точки даже после того, как полицейские  подали на администрацию в суд за неисполнение законных требований. Никаких действий по этому поводу в мэрии Владивостока не предприняли до сих пор. Так что борьба «серого дома» и дорожной инспекции, по всей видимости, продолжится.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • babai  (вчера, 14:04 )

    А есть еще наиболее безопасное место разворота, на Спутнике, там вообще по кругу и назад.

  • Dfcz  (вчера, 14:32 )

    На 14-м можно нормально развернуться. там большая развязка!

  • егор  (вчера, 14:44 )

    на Сутнике самая безопасная развязка для общественного транспорта. . . и сразу решится проблема с поездкой для многих пассажиров

  • Вася Пупкин  (вчера, 16:30 )

    Сначала делаем не думая, потом мужественно преодолеваем трудности.

  • Ага  (вчера, 22:10 )

    Развязку на Заре хотели делать. . . .

  • Куку  (вчера, 22:17 )

    Денег нет, держитесь там



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru