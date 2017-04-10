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За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека: РИА "Восток-Медиа"
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За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека

За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека
Край захлестнула волна жёстких аварий
22 минуты назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_vl, dpscontrol.ru

Минувшие выходные в Приморье оказались богаты на серьёзные дорожно-транспортные происшествия. В течение уикенда на дорогах края погибло четыре человека, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы краевого управления ГИБДД, в минувшую субботу на дороге из Артёма во Владивосток погибла 62-летняя автоледи. Женщина ехала на Nissan X-Trail через бухту Лазурную. В районе 38-го километра что-то произошло – женщине пришлось резко затормозить. Из-за этого с заднего сиденья внедорожника вылетел газовый баллон и ударил её. От неожиданности пенсионерка потеряла управление, и «Ниссан» улетел в кювет. От удара женщина скончалась на месте. Её 40-летнему пассажиру повезло больше – он отделался переломом ключицы. Сейчас работники ГИБДД выясняют все детали произошедшего. На данный момент известно, что погибшая имела 5-летний водительский стаж.

Страшная авария произошла в воскресенье возле посёлка Нового Надеждинского района. В ней погиб молодой парень. 23-летний приморец вместе со своим знакомым на Toyota Chaser ехал из Владивостока в Уссурийск. Судя по всему, машина шла на приличной скорости. В какой-то момент водитель потерял управление, и «Чайзер» залетел под припаркованный на обочине большегруз. Автомобилю снесло всю верхнюю часть.

От сильного удара водитель «Тойоты» скончался. Его 30-летнего пассажира с различными травмами увезли врачи скорой помощи.

Ещё одно смертельное ДТП произошло в Кавалеровском районе Приморья. Там водитель грузовика Hino сбил мотоциклиста. Как сообщили в пресс-службе приморского управления ГИБДД, виновником происшествия стал 61-летний владелец грузовика. Он выезжал со второстепенной дороги, не пропустив едущего по главной байкера. От удара погиб 40-летний пассажир мотоциклиста. Сам владелец «железного коня» получил открытую черепно-мозговую травму. Его в тяжёлом состоянии увезли работники скорой помощи.

Отметился аварией и Владивосток. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в воскресенье возле торгового центра «Седанка-сити» разбилась легковая Toyota Axio. По предварительной информации, водителю авто стало плохо, он потерял управление автомобилем и врезался в столб. 55-летний водитель погиб на месте аварии.


 
 
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