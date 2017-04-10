В Находке грамотность на "Тотальном диктанте" проверили 232 человека

В Находке в международной образовательной акции «Тотальный диктант» приняли участие 232 желающих. Акцию организовали сотрудники Центральной библиотечной системы города. Участники писали диктант сразу на 6 площадках: в двух библиотеках и нескольких аудиториях местных образовательных учреждений.

Находкинцы, как и жители других городов России, писали текст, созданный специально для акции Леонидом Юзефовичем. Предварительно об участии в акции «Тотальный диктант» заявили примерно 300 человек.

«Хотя пришло чуть меньше, но эта цифра всё равно выше, чем в другие годы проведения диктанта в нашем городе. Проверить свою грамотность пришли в большинстве своём женщины от 10 до 84 лет. На сегодняшний день все тексты уже проверены волонтёрами-филологами, и свои результаты участники акции узнают уже после 12 апреля», - рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» городской координатор акции Светлана Алексеева.

24 апреля в Находке пройдёт торжественная церемония награждения отличников акции «Тотальный диктант».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке «Тотальный диктант» собрал около 2 тысяч участников.