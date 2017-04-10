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Во Владивостоке прошли первые дебаты "Единой России"

Во Владивостоке прошли первые дебаты "Единой России"
Главной темой обсуждения для участников праймериз стали проблемы ЖКХ
сегодня, 10:55
Политика | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

6 кандидатов стали накануне участниками первой дискуссионной площадки праймериз «Единой России». В дебатах сошлись действующий депутат думы Владивостока Людмила Таран, опытный участник избирательного процесса Вячеслав Гнездилов и люди, для которых предварительное голосование может стать хорошим стартом для работы на благо жителей краевого центра, – Виктор Аблапов, Виктор Акулин, Дмитрий Русинов и Евгений Недбай.

Главной темой обсуждения для участников праймериз по определению кандидатов от «Единой России» на выборы в думу города Владивостока стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства и контроль за работой управляющих компаний. Каждый кандидат пришёл со своей группой поддержки.


 

По мнению Виктора Аблапова, сфера ЖКХ стала острой проблемой для каждого жителя нашей страны, и он со своей стороны готов помогать, разбираться, работать и стараться улучшить жизнь горожан.

Не нужно искать «волшебные пилюли», которые помогут решить все проблемы, продолжил мысль своего визави Виктор Акулин.

«Нужно смотреть себе под ноги, учитывая опыт и практические наработки депутатов городской думы. Важно найти компромисс между работой управляющих компаний и жильцами и при решении важных для города вопросов опираться на авторитет старших коллег по партии – депутатов краевой и государственной дум», – сказал он.

Вячеслав Гнездилов в ходе своего выступления выделил две основные проблемы, решением которых пообещал заняться прямо сейчас. Это образование жильцов в сфере защиты своих прав при взаимоотношениях с УК и детские площадки. Последние должны быть приспособлены к рельефу приморского города и огорожены для обеспечения безопасности находящихся на них детей и их родителей. Он также подчеркнул, что решение проблем ЖКХ каждый жилец должен начинать с себя – не проходить мимо городских проблем и быть более активным в их решении.

Евгений Недбай поблагодарил всех присутствующих за возможность попасть на такую высокую дискуссионную площадку, организованную «Единой Россией», и обратился ко всем слушателям с просьбой прийти на избирательные участки и выбрать наиболее достойных кандидатов, которые будут помогать жителям города в решении их жилищных проблем.

На вопрос, «куда идут собираемые средства по капремонту и когда жители увидят результат того, за что они платят», ответил его коллега по партийной деятельности – Дмитрий Русинов. Он честно признался, что сам не понимает, куда делись уже собранные управляющими компаниями деньги. «В этом обязательно необходимо разобраться!» – сказал он. И попросил не относиться к праймериз как к «шоу», а рассматривать процедуру как один из важных этапов выборов наиболее достойных людей во власть.


 

Людмила Таран, как действующий депутат думы города, построила своё выступление в форме отчёта о достигнутых ею результатах за прошедший после выборов 2012 года период. Сделала акцент на свой опыт работы в сфере ЖКХ в должности заместителя руководителя УК «71-й микрорайон». Привела конкретные результаты своей работы как депутата: подпорные стенки, ливнёвки, коммуникации в городе, работа с жильцами и помощь в разрешении жилищно-коммунальных проблем.

Итог первому дню праймериз подвёл секретарь Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», профессор Валентин Шуматов. Он заявил, что «Единая Россия» – единственная из партий в стране, которая проводит дебаты.

«Мы заинтересованы в том, чтобы партийная процедура по отбору кандидатов на выборы проходила честно, максимально открыто и конкурентно. Дебаты как нельзя лучше отвечают этому принципу. У людей есть возможность воочию увидеть своих кандидатов, задать им вопросы и узнать, что и как они предлагают сделать для их решения. Нам нужно не ошибиться, выбрать именно тех людей, которые готовы заботиться о качестве жизни в городе Владивостоке».


 

Кроме того, в краевом центре состоялась ещё одна серия дебатов. На дискуссионной площадке встретились следующие шесть кандидатов: Александр Бондяев, Никита Гиталенко, Александр Лапицкий, Артём Моисеенко, Кирилл Сергута и Сергей Язев, чтобы обсудить тему «Городская среда и благоустройство».

Дебаты будут проходить во Владивостоке по выходным до 21 мая включительно. Ознакомиться с их графиком можно на сайте приморского регионального отделения партии «Единая Россия».

Наблюдать за состязанием кандидатов во Владивостоке можно в режиме онлайн: на сайте «Предварительное голосование» организована прямая трансляция.

 
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Комментарии
  • ST  (полчаса назад)

    Это кому из нормальных людей вообще интересно ?



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