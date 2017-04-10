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Аномальная весна не повлияет на сезон фонтанов во Владивостоке: РИА "Восток-Медиа"
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Аномальная весна не повлияет на сезон фонтанов во Владивостоке

Аномальная весна не повлияет на сезон фонтанов во Владивостоке
Мэрия озвучила дату их запуска
сегодня, 11:15
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Администрация Владивостока, невзирая на тёплую, в сравнении с прошлым годом, весну, не запустит фонтаны раньше 1 мая, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии, специалисты уже начали подготовку законсервированных осенью прошлого года фонтанов. Однако, даже несмотря на аномально тёплую погоду, процесс «размораживания» объектов очень трудоёмкий и затратный по времени.

«Сотрудники мэрии проверяют все ливневые стоки, подземные насосы, трубы, в которых могло накопиться колоссальное количество хлама. В этом вопросе не имеет значения, как быстро наступит весна. Здесь важнее соблюсти технический регламент, чтобы не возникло новых проблем и фонтаны могли радовать горожан в срок и, что важнее, до самого конца сезона»,  - добавили в мэрии.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что работы по консервации фонтанов проходили в октябре прошлого года. Тогда некоторые местные жители ошибочно приняли фонтан на Спортивной набережной за неработающий. Примечательно, что обычно старт сезону фонтанов, как, например, в прошлом году, даёт глава города Игорь Пушкарёв. 

 
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