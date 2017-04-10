В Приморье получателей гектара поддержат 15 способами

В Приморье продолжают поступать заявки со всей России на получение «дальневосточного гектара». Как сообщил на совещании с участием полпреда президента губернатор Приморья Владимир Миклушевский, всего на рассмотрении специалистов сейчас находятся более семи тысяч заявок. Землю получили уже более 1600 заявителей, ещё по 1700 принято положительное решение. Около 900 участков направлены на кадастровый учёт.

Специалистам по оформлению гектаров поставлена задача максимально уменьшить количество отказов по выдаче участков из-за неполадок в информационной системе, наложения участков или предоставления заявителем неполного пакета документов.

«Для нас важно, чтобы в Приморье стало больше жителей – это повлияет в целом на развитие региона. Уполномоченные органы стараются точечно работать с каждым заявителем: помогают корректировать границы, оказывать консультационную помощь и поддержку в специально созданном центре поддержки и МФЦ. В особо востребованных районах организована работа в выходные и праздничные дни, в краевых органах увеличен штат сотрудников. Все это позволило нам только за последний месяц снизить количество отказов до 8 %», – сообщил Владимир Миклушевский.

Обсудили на совещании и вопрос предоставления участков на территории охотугодий, на которые заключены охотсоглашения, – пока эта земля, согласно закону, не может быть выдана. При этом заявлений на такие участки только в Приморье скопилось уже около 7,5 тысячи. По словам губернатора, Юрий Трутнев поручил в кратчайшие сроки внести на рассмотрение Госдумы разработанные Минвостокразвития поправки в закон. Это позволит снять ограничения и выдать гектары на охотугодьях.

Участники совещания также коснулись мер поддержки получателей гектара. Профильные специалисты администрации Приморского края составили список из 15 видов поддержки, которыми могут воспользоваться граждане, взявшие землю по новому закону.

В числе мер – гранты «Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм», на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства. Это единовременная финансовая помощь безработным при их государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП, имущественная поддержка, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары на экспорт, и другие.