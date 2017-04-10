Очередной циклон принесёт в Приморье дожди и холод

Очередной сюрприз готовит капризная приморская погода местным жителям. В середине недели в крае похолодает и пройдут дожди, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в первой половине предстоящей недели погодные условия в Приморье будут изменчивыми. В понедельник в поле повышенного атмосферного давления осадки маловероятны.

Минувшей ночью при малооблачной погоде воздух выхолодился до 0…−11 градусов, на южном побережье - до +5. Днём давление начнёт понижаться, Приморский край окажется в тёплом секторе циклона, который будет смещаться из Амурской области на Хабаровский край. Воздух прогреется до +13…+22 градусов. В прибрежных районах южные ветра будут выносить прохладный морской воздух, поэтому температурный фон составит от +5 до +12 градусов.

Предстоящей ночью осадков не ожидается. Ветер подует с юга, при этом потеплеет на 1–5 градусов. Минимальная температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, однако в горных районах возможны заморозки до −6. Днём 11 апреля фронтальные разделы хабаровского циклона вызовут дожди на севере. Температурный фон по краю составит 9-16 градусов со знаком «плюс», на востоке +4…+8 градусов.

В середине недели к Приморью с запада подойдёт очередной циклон. Он вызовет дожди и станет причиной похолодания.

В краевом центре в начале недели осадки маловероятны. Небольшой дождь возможен в середине семидневки. Южный ветер будет дуть с моря, поэтому днём температура воздуха не превысит +7…+11 градусов.