13 улиц Владивостока оставят без света

Сегодня, 10 апреля, в приморской столице ожидаются отключения электроснабжения. По информации на официальном сайте МУПВ «ВПЭС», с 9 утра до 5 часов вечера света не будет по следующим адресам: Борисенко, 104, 104а; Жемчужная, 24; Камчатская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21; Кирова, 62, 79; Клубная, 47в, 49-б, 49д; проспект Красного Знамени, 29, 29а, 31, 33, 35; Ломаная, 27, 29, 33, 35, 37, 43; проспект Острякова, 1, 3, 5; Петропавловская, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Пологая, 65а, 69; Светланская, 123а; Уборевича, 25а; Янтарная, 10, 12. Кроме того, как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, сегодня также ожидаются отключения холодного водоснабжения. Временные коммунальные неудобства в ближайшие дни коснутся двух районов краевого центра.

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