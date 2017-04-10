13 улиц Владивостока оставят без света

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Специалисты займутся проверкой электросетей
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня, 10 апреля, в приморской столице ожидаются отключения электроснабжения. По информации на официальном сайте МУПВ «ВПЭС», с 9 утра до 5 часов вечера света не будет по следующим адресам:
Борисенко, 104, 104а;
Жемчужная, 24;
Камчатская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21;
Кирова, 62, 79;
Клубная, 47в, 49-б, 49д;
проспект Красного Знамени, 29, 29а, 31, 33, 35;
Ломаная, 27, 29, 33, 35, 37, 43;
проспект Острякова, 1, 3, 5;
Петропавловская, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Пологая, 65а, 69;
Светланская, 123а;
Уборевича, 25а;
Янтарная, 10, 12.
Кроме того, как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, сегодня также ожидаются отключения холодного водоснабжения. Временные коммунальные неудобства в ближайшие дни коснутся двух районов краевого центра.