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Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра: РИА "Восток-Медиа"
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Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра

Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
Отстранение Игоря Пушкарёва взбудоражило политиков приморской столицы
10 марта 2017, 18:15
Политика | Приморский край
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Фото: 2012.vladivostok3000.ru, dumavlad.ru

В минувший четверг московский суд отстранил от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Хотя в городской администрации уверяют, что на развитие приморской столицы это не повлияет, политики думают иначе. Как оказалось, на пост мэра уже имеются кандидаты – в случае чего они смогут заменить опального градоначальника. Об этом депутаты владивостокской думы рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа».

Пожалуй, самым значимым политическим событием прошедшей недели для Владивостока стало отстранение от должности мэра Игоря Пушкарёва. Решение, принятое Басманным судом Москвы, конечно, имело в значительной степени формальный характер. Фактически он не руководил Владивостоком с момента своего задержания в июне прошлого года. Между тем на этом фоне политики вновь заговорили о возможном переизбрании городского главы. По мнению депутата городской думы Александра Юртаева, сейчас Владивосток находится в «подвешенном» состоянии, не имеет централизованного руководства. Зачастую это серьёзно осложняет работу. «Мне, как депутату, проще работать с одним человеком, который отвечает за город. Сейчас за разные вопросы отвечают разные исполняющие обязанности, заместители и так далее. Тебя постоянно отправляют то к одному человеку, то к другому. Конечно, за городским хозяйством сейчас следят, но всё-таки без мэра некоторые вопросы решить очень трудно», - рассказал он.


 

По мнению Юртаева, отстранение Игоря Сергеевича было необходимым для назначения официального исполняющего обязанности. К слову говоря, того же мнения придерживаются некоторые политологи. Так, эксперт Юрий Коломейцев предполагает, что новый и. о. будет человеком из губернаторского окружения. «Вероятно, он сыграет роль «серого кардинала», начнёт «зачистку» в рядах администрации Владивостока, сместит с должностей «неугодных». Ну а в дальнейшем попытает счастья в закреплении на месте градоначальника», - предположил политолог.

Такой сценарий действительно выглядит весьма вероятным. Тем более, что в кулуарах власти уже начали обсуждать возможные кандидатуры на пост нового мэра. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал депутат гордумы от фракции КПРФ Андрей Галицких. «Во Владивостоке больше не будет народных выборов – у нас нового городского главу будут выбирать депутаты городской думы. Надо сказать, что сейчас уже есть несколько возможных кандидатов на мэрское кресло. Это люди как от политики, так и от бизнеса. Там, безусловно, есть талантливые люди. Но боюсь, что на пост нового мэра выберут человека, максимально устраивающего край. А в его профессионализме у меня большие сомнения», - сообщил он.


 

Андрей Галицких добавил, что решение Басманного суда ему неприятно и непонятно. Депутат считает, что пока неизвестно, осудят ли Пушкарёва вообще. Поэтому отстранять его от должности было преждевременно. «У меня такое ощущение, что это не торжество закона, а просто желание определённых людей избавиться от Игоря Сергеевича. Конечно, у меня были не самые простые отношения с ним, мы часто критиковали администрацию. Но ситуация всё-таки печальная. Во Владивостоке сейчас одни скандалы, никакого позитива», - отметил коммунист.

Стоит отметить, что отстранение от должности стало первым подобным прецедентом для Владивостока. В грядущий вторник, 14 марта, городские депутаты обсудят механизм замены временно отстранённого градоначальника на публичных слушаниях. После этого они смогут внести необходимые изменения в устав города.

 
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Комментарии
  • я  (19:40, 10.03.2017)

    Юртаеву проще воровать, говорил бы как есть. . и проверить бы органам не мешало эту жионую рожу на предмет что имеет

  • ИЙЯ  (вчера, 06:22 )

    Они все там одним маслицем помазаны! "Во Владивостоке больше не будет народных выборов – у нас нового городского главу будут выбирать депутаты городской думы" т. е. на сходке по фене будут вожака короновать!

  • Вячеслав  (вчера, 10:32 )

    Чушь какая- то. Что значит "нет централизованного руководства"? Непонятно, что Юртаев с таким представлением о муниципальном управлении вообще делает в горДуме?

  • Турыст  (вчера, 17:25 )

    Ест ртом и опой бюджетные деньги, как и все.

  • 22  (вчера, 12:46 )

    о чем вообще можно говорить с этим чуханом

  • Петров  (вчера, 15:09 )

    Наличие или отсутствие мэра на жизнь владивостокцев не влияет.



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