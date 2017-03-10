Толстый дальневосточный леопард взволновал китайцев

Китайцы спутали толстого дальневосточного леопарда с беременной самкой. Хищник, которого учёные из Поднебесной встретили на границе с «Землёй леопарда», стал причиной всеобщего волнения в КНР, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации национального парка «Земля леопарда», животное с избыточным весом зафиксировали фотоловушки в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Соседей удивил краснокнижный хищник с большим животом, который почти касался земли.

Учёные посчитали, что в местных лесах поселилась беременная самка и скоро на свет появятся маленькие котята. Но животное не оправдало надежд китайских зоологов из Longjiang Forest Industry: сравнение рисунка пятен на шкуре леопарда с аналогичными «паспортами» леопардов из базы данных показало, что в объектив фотоловушки попал самец, правда, очень упитанный.

Кот-толстяк под номером Leo 91M ранее уже попадал под прицелы специальных фотокамер, только в более стройном теле. Вероятнее всего, леопард попал в объектив фотоловушки сразу же после удачной охоты и плотного обеда.

По словам научного сотрудника ФГБУ «Земля леопарда» и зоолога центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных Екатерины Блидченко, такова особенность пищеварения хищников. За один раз они могут употребить достаточно большое количество пищи – около 20 % от собственного веса.

«Благодаря этому такие крупные кошки, как леопард и тигр, легко переносят длительные интервалы времени между охотами, оставаясь сытыми. Учитывая размер живота данного самца, можно предположить, что голодать он не будет как минимум неделю», - отметила она.

По данным последних учётов, в мире осталось около 80 дальневосточных леопардов и около 540 амурских тигров. С 2014 года не менее 15 леопардов и 19 тигров были зафиксированы одновременно в Китае и России – это особи с «двойным гражданством».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что около месяца назад в Приморье «осудили» жирных китайских тигров – снимки раскормленных хищников разлетелись по Интернету.







